https://arabic.sputniknews.com/20220520/بيسكوف-حول-حول-استئناف-صيغة-نورماندي-تم-إنشاؤها-لاتفاقيات-مينسك-ولم-يبق-أي-منها-1062467474.html
بيسكوف حول استئناف "صيغة نورماندي": تم إنشاؤها لاتفاقيات مينسك ولم يبق أي منها
بيسكوف حول استئناف "صيغة نورماندي": تم إنشاؤها لاتفاقيات مينسك ولم يبق أي منها
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، عند إجابته عن سؤال الصحفيين ما إذا كانت هناك فرص لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، تم إنشاء صيغة... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:09+0000
2022-05-20T10:09+0000
2022-05-20T10:11+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف: "شكلت صيغة نورماندي من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك. وبعد ذلك عملت بالفعل من أجل ذلك، بما أن اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة ولم تعد ممكنة، والسؤال هو لماذا".ظهر ما يسمى بـ "صيغة نورماندي" للمفاوضات بشأن أوكرانيا في حزيران / يونيو 2014. بعد ذلك، خلال الاحتفال بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في نورماندي، ناقش قادة ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا تسوية النزاع في دونباس لأول مرة.دعا السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك يوم أمس الخميس إلى استئناف صيغة نورماندي لإبرام هدنة.
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روسيا, دميتري بيسكوف
بيسكوف حول استئناف "صيغة نورماندي": تم إنشاؤها لاتفاقيات مينسك ولم يبق أي منها
10:09 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، عند إجابته عن سؤال الصحفيين ما إذا كانت هناك فرص لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، تم إنشاء صيغة نورماندي لتنفيذ اتفاقيات مينسك، ولم تعد موجودة.
وقال بيسكوف: "شكلت صيغة نورماندي من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك. وبعد ذلك عملت بالفعل من أجل ذلك، بما أن اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة ولم تعد ممكنة، والسؤال هو لماذا".
ظهر ما يسمى بـ "صيغة نورماندي" للمفاوضات بشأن أوكرانيا في حزيران / يونيو 2014. بعد ذلك، خلال الاحتفال بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في نورماندي، ناقش قادة ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا تسوية النزاع في دونباس لأول مرة.
دعا السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك يوم أمس الخميس إلى استئناف صيغة نورماندي لإبرام هدنة.