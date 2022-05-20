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https://arabic.sputniknews.com/20220520/بيسكوف-يمكن-للأقاليم-الروسية-أن-تقدم-الرعاية-لإقليم-دونباس-1062469839.html
بيسكوف يمكن للأقاليم الروسية أن تقدم الرعاية لإقليم دونباس
بيسكوف يمكن للأقاليم الروسية أن تقدم الرعاية لإقليم دونباس
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المناطق والأقاليم الروسية يمكنها أن تتولى بشكل مستقل رعاية المناطق الأخرى، بما في ذلك أراضي دونباس، ولا... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:50+0000
2022-05-20T10:50+0000
روسيا
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وأضاف بيسكوف: "لا يسعني إلا أن أؤكد أنه لم تكن هناك بالفعل أي وثائق حول هذا حتى الآن. بشكل عام، ليست مطلوبة. يمكن للمناطق، وفقا لتقديرها الخاص، أن تأخذ بشكل مستقل مناطق أخرى تحت رعايتها، بما في ذلك مناطق دونباس، ومثل هذه الوثائق قد تظهر إذا لزم الأمر".ورد بيسكوف على سؤال توضيحي حول الوسائل التي يمكن من خلالها للمناطق الروسية تقديم الدعم لمناطق دونباس، وأنه في كل حالة على حدة، يتم اتخاذ قرارات فردية. في وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية، سيرغي كيرينكو، إن الرئيس فلاديمير بوتين قد قرر أن المناطق الروسية ستتولى رعاية مناطق وبلديات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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روسيا

بيسكوف يمكن للأقاليم الروسية أن تقدم الرعاية لإقليم دونباس

10:50 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المناطق والأقاليم الروسية يمكنها أن تتولى بشكل مستقل رعاية المناطق الأخرى، بما في ذلك أراضي دونباس، ولا توجد حاجة إلى وثائق إضافية لهذا الغرض.
وأضاف بيسكوف: "لا يسعني إلا أن أؤكد أنه لم تكن هناك بالفعل أي وثائق حول هذا حتى الآن. بشكل عام، ليست مطلوبة. يمكن للمناطق، وفقا لتقديرها الخاص، أن تأخذ بشكل مستقل مناطق أخرى تحت رعايتها، بما في ذلك مناطق دونباس، ومثل هذه الوثائق قد تظهر إذا لزم الأمر".
ورد بيسكوف على سؤال توضيحي حول الوسائل التي يمكن من خلالها للمناطق الروسية تقديم الدعم لمناطق دونباس، وأنه في كل حالة على حدة، يتم اتخاذ قرارات فردية.
في وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية، سيرغي كيرينكو، إن الرئيس فلاديمير بوتين قد قرر أن المناطق الروسية ستتولى رعاية مناطق وبلديات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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