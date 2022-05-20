https://arabic.sputniknews.com/20220520/تراجع-سعر-صرف-الدولار-إلى-أقل-من-58-روبلا-منذ-أبريل-2018-1062462087.html
تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 58 روبلا منذ أبريل 2018
تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 58 روبلا منذ أبريل 2018
عزز الروبل الروسي موقعه أمام الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الجمعة 20 مايو/ أيار. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:12+0000
2022-05-20T08:12+0000
2022-05-20T08:12+0000
اقتصاد
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تراجع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 58 روبلا، لأول مرة منذ أبريل 2018، وانخفض اليورو إلى أقل من 60 روبلا لأول مرة منذ أبريل 2017.وأشار تقرير إعلامي، في وقت سابق، إلى أن الروبل الروسي أصبح أفضل عملة عالمية منذ بداية العام، متقدما على الريال البرازيلي.وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، فقد تقدم الروبل على العملة البرازيلية، وجاء في التقرير"ضوابط رأس المال التي فرضتها روسيا حوّلت الروبل إلى أفضل عملة في العالم هذا العام. منذ بداية هذه الفترة، ارتفعت قيمة الروبل 11% مقابل الدولار، وهي أعلى من 9% التي حققها الريال البرازيلي. وهكذا أصبح الروبل الرائد بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 58 روبلا منذ أبريل 2018
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عزز الروبل الروسي موقعه أمام الدولار الأمريكي واليورو، اليوم الجمعة 20 مايو/ أيار.
تراجع سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 58 روبلا، لأول مرة منذ أبريل 2018، وانخفض اليورو إلى أقل من 60 روبلا لأول مرة منذ أبريل 2017.
انخفض سعر صرف الدولار لحسابات يوم غد عند الساعة 10.59 بتوقيت موسكو بمقدار 4.06 روبل ليصل لـ57.85 روبل، واليورو بمقدار 4.43 ليصل لـ59.97 روبل.
وأشار تقرير
إعلامي، في وقت سابق، إلى أن الروبل الروسي أصبح أفضل عملة عالمية منذ بداية العام، متقدما على الريال البرازيلي.
وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، فقد تقدم الروبل
على العملة البرازيلية، وجاء في التقرير"ضوابط رأس المال التي فرضتها روسيا حوّلت الروبل إلى أفضل عملة في العالم هذا العام. منذ بداية هذه الفترة، ارتفعت قيمة الروبل 11% مقابل الدولار، وهي أعلى من 9% التي حققها الريال البرازيلي. وهكذا أصبح الروبل الرائد بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ".