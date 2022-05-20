https://arabic.sputniknews.com/20220520/تقرير-يكشف-سبب-تردد-الاتحاد-الأوروبي-في-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1062474261.html
تقرير يكشف سبب تردد الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة على روسيا
تقرير يكشف سبب تردد الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة على روسيا
أشار تقرير إعلامي إلى السبب الذي يقف عائقا أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:15+0000
2022-05-20T12:15+0000
2022-05-20T12:15+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الخوف من انكماش اقتصادي هو الذي يمنع الغرب من فرض عقوبات.وأشار التقرير إلى أن حجم العقوبات المفروضة على روسيا "استثنائي" بالفعل، ولكن في الوقت نفسه، يواصل الاتحاد الأوروبي شراء موارد الطاقة من موسكو، وتقديم المال. وعرضت المفوضية الأوروبية أخيرا برنامجها، الذي يريدون فيه إخراج أوروبا من الاعتماد على النفط الروسي من خلال تقليل الحاجة إليه وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وبحسب التقرير يشك الصحفيون في نجاح مثل هذه الخطة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
تقرير يكشف سبب تردد الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة على روسيا
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أشار تقرير إعلامي إلى السبب الذي يقف عائقا أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الخوف من انكماش اقتصادي هو الذي يمنع الغرب من فرض عقوبات.
وأضاف التقرير: "بسبب الوضع الحالي، قد تندلع المجاعة في بعض البلدان النامية. أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع، ولهذا السبب، يصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما".
وأشار التقرير إلى أن حجم العقوبات
المفروضة على روسيا "استثنائي" بالفعل، ولكن في الوقت نفسه، يواصل الاتحاد الأوروبي شراء موارد الطاقة من موسكو، وتقديم المال.
وعرضت المفوضية الأوروبية أخيرا برنامجها، الذي يريدون فيه إخراج أوروبا من الاعتماد على النفط الروسي من خلال تقليل الحاجة إليه وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وبحسب التقرير يشك الصحفيون في نجاح مثل هذه الخطة.