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https://arabic.sputniknews.com/20220520/جدري-القرود-يطرق-باب-إسرائيل-1062488564.html
جدري القرود "يطرق باب إسرائيل"
جدري القرود "يطرق باب إسرائيل"
اكتشف أطباء إسرائيليون، اليوم الجمعة، أول حالة إصابة بشرية بمرض جدري القرود في البلاد. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T19:57+0000
2022-05-20T19:57+0000
إسرائيل
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وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الجمعة، أنه قد "تأكدت الحالة لدى رجل وصل مؤخرا إلى إسرائيل من أوروبا الغربية".وأضافت الصحيفة أن المريض حاليا يتواجد في عيادة في تل أبيب، كما ذكرت أن حالته لا تسبب قلقا لدى الأطباء، فهو يعاني من أعراض خفيفة، ولكنه يبقى حاليا في الحجر الصحي تحت إشراف الأطباء.و انتشر فيروس جدري القرود في عدد من دول أوروبا الغربية في أبريل/نيسان ومايو/أيار، وقد تم اكتشافه الآن في قارات أخرى، وفي المجموع، تم اكتشاف الفيروس مؤخرًا في 11 دولة على الأقل، وهي أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد.وتعقد منظمة الصحة العالمية قريبًا اجتماعًا طارئًا مع كبار الخبراء لمناقشة تفشي المرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/جدري-القرود-يواصل-الانتشار-في-أوروبا-وأمريكا-ما-هو-وكيف-تنجو-من-عدواه؟-1062471411.html
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إسرائيل

جدري القرود "يطرق باب إسرائيل"

19:57 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovichعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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اكتشف أطباء إسرائيليون، اليوم الجمعة، أول حالة إصابة بشرية بمرض جدري القرود في البلاد.
وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الجمعة، أنه قد "تأكدت الحالة لدى رجل وصل مؤخرا إلى إسرائيل من أوروبا الغربية".
وأضافت الصحيفة أن المريض حاليا يتواجد في عيادة في تل أبيب، كما ذكرت أن حالته لا تسبب قلقا لدى الأطباء، فهو يعاني من أعراض خفيفة، ولكنه يبقى حاليا في الحجر الصحي تحت إشراف الأطباء.
قرود المكاك تلعب بالكمامة، المستخدمة كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، التي تركه أحد المارة في جنتنغ سيمبا ولاية باهانغ، ماليزيا، 30 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
جدري القرود يواصل الانتشار في أوروبا وأمريكا: ما هو وكيف تنجو من عدواه؟
11:39 GMT
و انتشر فيروس جدري القرود في عدد من دول أوروبا الغربية في أبريل/نيسان ومايو/أيار، وقد تم اكتشافه الآن في قارات أخرى، وفي المجموع، تم اكتشاف الفيروس مؤخرًا في 11 دولة على الأقل، وهي أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد.
وتعقد منظمة الصحة العالمية قريبًا اجتماعًا طارئًا مع كبار الخبراء لمناقشة تفشي المرض.
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