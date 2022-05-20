https://arabic.sputniknews.com/20220520/جورجيا-والولايات-المتحدة-توقعان-اتفاقية-تعاون-دفاعي-لمدة-10-سنوات-1062482559.html
جورجيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون دفاعي لمدة 10 سنوات
جورجيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون دفاعي لمدة 10 سنوات
وقّع النائب الأول لوزير الدفاع في جورجيا ليلا شيكوفاني ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبر، اتفاقية تعاون دفاعي مدتها 10 سنوات بشأن التعاون بين الدول... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:36+0000
2022-05-20T15:36+0000
2022-05-20T15:36+0000
العالم
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ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الجورجية عن شيكوفاني، قوله: "اليوم، تم وضع اتفاق إطاري، سيسهم لمدة 10 سنوات أو حتى أكثر، في تحسين القدرة الدفاعية لقوات الدفاع الجورجية وسيضمن تنفيذ سياسة الردع".وأشار إلى أن الوثيقة هي استمرار لـ "مبادرة تعزيز إجراءات الدفاع والردع لجورجيا"، التي تم توقيعها في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بين وزيري الدفاع الجورجي والأمريكي خوانشر بورشولادزه ولويد أوستن في تبليسي.وأكدت الخدمة أن جورجيا والولايات المتحدة تتعاونان منذ عام 1992، في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، ومنذ أواخر عام 1990 في مجال الدفاع والأمن. في يناير/كانون الثاني 2009، تم وضع ميثاق شراكة استراتيجية بين البلدين في واشنطن، ينص على تطوير التعاون في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاقتصاد والثقافة.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/رئيس-الحزب-الحاكم-جورجيا-لا-تعترف-باستفتاء-الأمر-الواقع-في-أوسيتيا-الجنوبية-1062220233.html
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العالم
جورجيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون دفاعي لمدة 10 سنوات
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وقّع النائب الأول لوزير الدفاع في جورجيا ليلا شيكوفاني ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبر، اتفاقية تعاون دفاعي مدتها 10 سنوات بشأن التعاون بين الدول في المجال العسكري.
ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الجورجية
عن شيكوفاني، قوله: "اليوم، تم وضع اتفاق إطاري، سيسهم لمدة 10 سنوات أو حتى أكثر، في تحسين القدرة الدفاعية لقوات الدفاع الجورجية وسيضمن تنفيذ سياسة الردع".
وأشار إلى أن الوثيقة هي استمرار لـ "مبادرة تعزيز إجراءات الدفاع والردع لجورجيا"، التي تم توقيعها في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بين وزيري الدفاع الجورجي والأمريكي خوانشر بورشولادزه ولويد أوستن في تبليسي.
وأكدت الخدمة أن جورجيا والولايات المتحدة تتعاونان منذ عام 1992، في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، ومنذ أواخر عام 1990 في مجال الدفاع والأمن. في يناير/كانون الثاني 2009، تم وضع ميثاق شراكة استراتيجية بين البلدين في واشنطن، ينص على تطوير التعاون في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاقتصاد والثقافة.