https://arabic.sputniknews.com/20220520/حاملة-الطائرات-الروسية-الأدميرال-كوزنيتسوف-تخضع-لصيانة-شاملة-1062462888.html
حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف تخضع لصيانة شاملة
حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف تخضع لصيانة شاملة
رست حاملة الطائرات الوحيدة في البحرية الروسية، الأدميرال كوزنيتسوف، في المصنع 35 في سيفيرومورسك للإصلاحات والتحديث، بحسب ما أكده أليكسي رحمانوف، المدير العام... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:29+0000
2022-05-20T08:29+0000
2022-05-20T08:29+0000
روسيا
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وقال رحمانوف " لقد أكتملت عملية إرساء كوزنيتسوف بنجاح".ووفقا له، كان من المقرر تنفيذ هذه العملية في 14-15 مايو. "ثم هبت رياح قوية تصل سرعتها إلى 17 مترا في الثانية الواحدة، لذلك قررنا تأجيل العملية حتى يكون الطقس أكثر ملاءمة".في وقت سابق، أخبر رحمانوف الوكالة أنه عند توقيع عقد إصلاح وتحديث السفينة، كان من المفترض أن وحدة توربينات غازية واحدة فقط من أصل أربعة تخضع للتفريغ والإصلاح. ثم وجد أن الإصلاحات كانت ضرورية لجميع الوحدات الأربع، وهذا ما سيستغرق 10-11 شهرا من العمل.في هذه الحالة، إذا لم يتم الكشف عن عيوب أخرى، سيتم تسليم السفينة إلى الأسطول في عام 2023، كما هو مخطط لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-سفينة-حربية-تابعة-للبحرية-الأوكرانية-قبالة-أوديسا--1061975718.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف تخضع لصيانة شاملة
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رست حاملة الطائرات الوحيدة في البحرية الروسية، الأدميرال كوزنيتسوف، في المصنع 35 في سيفيرومورسك للإصلاحات والتحديث، بحسب ما أكده أليكسي رحمانوف، المدير العام لشركة بناء السفن (أوسك) لوكالة "سبوتنيك".
وقال رحمانوف " لقد أكتملت عملية إرساء كوزنيتسوف بنجاح".
ووفقا له، كان من المقرر تنفيذ هذه العملية في 14-15 مايو. "ثم هبت رياح قوية تصل سرعتها إلى 17 مترا في الثانية الواحدة، لذلك قررنا تأجيل العملية حتى يكون الطقس أكثر ملاءمة".
في وقت سابق، أخبر رحمانوف الوكالة أنه عند توقيع عقد إصلاح وتحديث السفينة، كان من المفترض أن وحدة توربينات غازية واحدة فقط من أصل أربعة تخضع للتفريغ والإصلاح. ثم وجد أن الإصلاحات كانت ضرورية لجميع الوحدات الأربع، وهذا ما سيستغرق 10-11 شهرا من العمل.
في هذه الحالة، إذا لم يتم الكشف عن عيوب أخرى، سيتم تسليم السفينة إلى الأسطول في عام 2023، كما هو مخطط لها.