https://arabic.sputniknews.com/20220520/خبراء-يتحدثون-عن-أهمية-الاحتفال-بالذكرى-1100-لاعتماد-تتارستان-الإسلام-1062460688.html

خبراء يتحدثون عن أهمية الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد تتارستان الإسلام

خبراء يتحدثون عن أهمية الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد تتارستان الإسلام

بدأت مراسم الاحتفال على شرف الذكرى 1100 لاعتماد تتارستان الإسلام منذ يوم أمس. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T07:19+0000

2022-05-20T07:19+0000

2022-05-20T08:19+0000

روسيا

تتارستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102424/31/1024243176_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47f9d245b6790a9c3f758673652615d7.jpg

وعلق الخبراء على أهمية هذا العيد من وجهة نظر السياسة والاقتصاد والناس العاديين في تتارستان، في مقابلة مع "تتار إينفورم"قال دينار ميناخمتوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تايمس غروب": "من وجهة نظر رائد الأعمال، أرى في هذا الحدث لتتارستان فرصة لتطوير المنطقة بأكملها والأعمال التجارية في المنطقة. كما يقولون، فإن العالم يعتمد على المصافحات، وكلما زاد عدد الأشخاص، بما في ذلك المستثمرين، للتعرف علينا، ورؤية جاذبية الاستثمار في منطقتنا، ستتاح لنا المزيد من الفرص لبناء الحياة وخلقها وتحسينها في كل من الجمهورية وفي البلاد".وأشار رجل الأعمال أيضا إلى أن الأحداث الدولية واسعة النطاق تفرح الكثير من سكان تتارستان وستظهر أن "العالم منفتح علينا، ونحن منفتحون على العالم".وأضاف: "اللغة والدين والثقافة والتقاليد هي ما نحتاج إلى الحديث عنه، خاصة الآن، في وقت يمتلئ فيه مجال المعلومات في كثير من الأحيان بالسلبية".لقد أنشأت تتارستان أسس نموذج "القوة الناعمة" للدبلوماسية العامة لعالم التتار والعلاقات بين الثقافات، ومن المؤكد أوليج أجابوف ، الأستاذ بجامعة KIU ، ومستشار رئيس الجامعة في المبادرات الاستراتيجية.وقال تيمور قاديروف، رئيس "جمعية شباب شعوب تتارستان": "الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام يساعد أيضًا في إظهار ثقافتنا لممثلي الشعوب والدول الأخرى، ويسمح بإيجاد أرضية مشتركة، وسيصبح منصة لإطلاق مشاريع وفعاليات جديدة مثيرة للاهتمام".

تتارستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, تتارستان