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خبراء يتحدثون عن أهمية الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد تتارستان الإسلام
خبراء يتحدثون عن أهمية الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد تتارستان الإسلام
بدأت مراسم الاحتفال على شرف الذكرى 1100 لاعتماد تتارستان الإسلام منذ يوم أمس. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T07:19+0000
2022-05-20T08:19+0000
روسيا
تتارستان
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وعلق الخبراء على أهمية هذا العيد من وجهة نظر السياسة والاقتصاد والناس العاديين في تتارستان، في مقابلة مع "تتار إينفورم"قال دينار ميناخمتوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تايمس غروب": "من وجهة نظر رائد الأعمال، أرى في هذا الحدث لتتارستان فرصة لتطوير المنطقة بأكملها والأعمال التجارية في المنطقة. كما يقولون، فإن العالم يعتمد على المصافحات، وكلما زاد عدد الأشخاص، بما في ذلك المستثمرين، للتعرف علينا، ورؤية جاذبية الاستثمار في منطقتنا، ستتاح لنا المزيد من الفرص لبناء الحياة وخلقها وتحسينها في كل من الجمهورية وفي البلاد".وأشار رجل الأعمال أيضا إلى أن الأحداث الدولية واسعة النطاق تفرح الكثير من سكان تتارستان وستظهر أن "العالم منفتح علينا، ونحن منفتحون على العالم".وأضاف: "اللغة والدين والثقافة والتقاليد هي ما نحتاج إلى الحديث عنه، خاصة الآن، في وقت يمتلئ فيه مجال المعلومات في كثير من الأحيان بالسلبية".لقد أنشأت تتارستان أسس نموذج "القوة الناعمة" للدبلوماسية العامة لعالم التتار والعلاقات بين الثقافات، ومن المؤكد أوليج أجابوف ، الأستاذ بجامعة KIU ، ومستشار رئيس الجامعة في المبادرات الاستراتيجية.وقال تيمور قاديروف، رئيس "جمعية شباب شعوب تتارستان": "الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام يساعد أيضًا في إظهار ثقافتنا لممثلي الشعوب والدول الأخرى، ويسمح بإيجاد أرضية مشتركة، وسيصبح منصة لإطلاق مشاريع وفعاليات جديدة مثيرة للاهتمام".
تتارستان
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روسيا, تتارستان

خبراء يتحدثون عن أهمية الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد تتارستان الإسلام

07:19 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 20.05.2022)
© Sputnik . Maksim Bogodvidجامع "آك-ميتشيت" (الجامع الأبيض) في تتارستان
جامع آك-ميتشيت (الجامع الأبيض) في تتارستان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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بدأت مراسم الاحتفال على شرف الذكرى 1100 لاعتماد تتارستان الإسلام منذ يوم أمس.
وعلق الخبراء على أهمية هذا العيد من وجهة نظر السياسة والاقتصاد والناس العاديين في تتارستان، في مقابلة مع "تتار إينفورم"
قال دينار ميناخمتوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تايمس غروب": "من وجهة نظر رائد الأعمال، أرى في هذا الحدث لتتارستان فرصة لتطوير المنطقة بأكملها والأعمال التجارية في المنطقة. كما يقولون، فإن العالم يعتمد على المصافحات، وكلما زاد عدد الأشخاص، بما في ذلك المستثمرين، للتعرف علينا، ورؤية جاذبية الاستثمار في منطقتنا، ستتاح لنا المزيد من الفرص لبناء الحياة وخلقها وتحسينها في كل من الجمهورية وفي البلاد".
وأشار رجل الأعمال أيضا إلى أن الأحداث الدولية واسعة النطاق تفرح الكثير من سكان تتارستان وستظهر أن "العالم منفتح علينا، ونحن منفتحون على العالم".

كما رأى غولزادا رودينكو، مستشار محافظ يلابوغا للسياحة وحماية التراث الثقافي، فرصة لإعلان النجاح الاقتصادي والاجتماعي للجمهورية في الأحداث.

وأضاف: "اللغة والدين والثقافة والتقاليد هي ما نحتاج إلى الحديث عنه، خاصة الآن، في وقت يمتلئ فيه مجال المعلومات في كثير من الأحيان بالسلبية".
لقد أنشأت تتارستان أسس نموذج "القوة الناعمة" للدبلوماسية العامة لعالم التتار والعلاقات بين الثقافات، ومن المؤكد أوليج أجابوف ، الأستاذ بجامعة KIU ، ومستشار رئيس الجامعة في المبادرات الاستراتيجية.
وقال تيمور قاديروف، رئيس "جمعية شباب شعوب تتارستان": "الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام يساعد أيضًا في إظهار ثقافتنا لممثلي الشعوب والدول الأخرى، ويسمح بإيجاد أرضية مشتركة، وسيصبح منصة لإطلاق مشاريع وفعاليات جديدة مثيرة للاهتمام".
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