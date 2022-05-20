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خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا
خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا
رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تحميل روسيا المسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن المسبب الرئيسي للأزمة يكمن في العقوبات... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:12+0000
2022-05-20T12:38+0000
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خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا
خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا
يقول الخبير الاقتصادي الدولي، د. إيلي يشوعي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
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خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا

12:12 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 20.05.2022)
خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تحميل روسيا المسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن المسبب الرئيسي للأزمة يكمن في العقوبات الغربية.
يقول الخبير الاقتصادي الدولي، د. إيلي يشوعي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"من الواضح أن من سبب هذه الأزمة الأوكرانية الروسية من الأساس،وما تلاها من أزمات دولية أخرى، كأزمة الغذاء العالمية، هي الدول الغربية التي كانت تنوي جرّ أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، وبالتالي استخدامها ضد روسيا، وكان رد فعل طبيعي من روسيا أن تدافع عن نفسها أمام هذا العدوان الذي شنه الغرب والولايات المتحدة ضدها، من خلال فرض عقوبات كثيرة عليها، ومحاولة تطويعها وإخضاعها".

وأشار يشوعي إلى أن "روسيا استطاعت أن تتخطى مفعول العقوبات الغربية، عندما اتخذت إجراءات اقتصادية مضادة، منها تحويل كل الشركات المختلطة إلى شركات روسية وطنية، وعندما طالبت بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهي خطوة عبقرية، استطاعت روسيا من خلالها المحافظة على قيمة عملتها، واسترداد كل الأموال التي وضع الغرب يده عليها في الخارج والتي تعود لها".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
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