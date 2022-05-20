https://arabic.sputniknews.com/20220520/خبير-اقتصادي-الدول-الغربية-هي-التي-تسببت-بأزمة-الغذاء-العالمية-وحالة-العداء-مع-روسيا--1062473901.html
خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا
خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا
رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تحميل روسيا المسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن المسبب الرئيسي للأزمة يكمن في العقوبات... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:12+0000
2022-05-20T12:12+0000
2022-05-20T12:38+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062473167_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_3259d7ea8bb93bb3d46f830eb301614d.png
خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا
خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا
يقول الخبير الاقتصادي الدولي، د. إيلي يشوعي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062473167_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e60e6b7eae8f5b3c400f96efda652d9e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا
12:12 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تحميل روسيا المسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن المسبب الرئيسي للأزمة يكمن في العقوبات الغربية.
يقول الخبير الاقتصادي الدولي، د. إيلي يشوعي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"من الواضح أن من سبب هذه الأزمة الأوكرانية الروسية من الأساس،وما تلاها من أزمات دولية أخرى، كأزمة الغذاء العالمية، هي الدول الغربية التي كانت تنوي جرّ أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، وبالتالي استخدامها ضد روسيا، وكان رد فعل طبيعي من روسيا أن تدافع عن نفسها أمام هذا العدوان الذي شنه الغرب والولايات المتحدة ضدها، من خلال فرض عقوبات كثيرة عليها، ومحاولة تطويعها وإخضاعها".
وأشار يشوعي إلى أن "روسيا استطاعت أن تتخطى مفعول العقوبات الغربية، عندما اتخذت إجراءات اقتصادية مضادة، منها تحويل كل الشركات المختلطة إلى شركات روسية وطنية، وعندما طالبت بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهي خطوة عبقرية، استطاعت روسيا من خلالها المحافظة على قيمة عملتها، واسترداد كل الأموال التي وضع الغرب يده عليها في الخارج والتي تعود لها".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...