https://arabic.sputniknews.com/20220520/خبير-اقتصادي-الدول-الغربية-هي-التي-تسببت-بأزمة-الغذاء-العالمية-وحالة-العداء-مع-روسيا--1062473901.html

خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا

خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا

رفض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تحميل روسيا المسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية، مشيرا إلى أن المسبب الرئيسي للأزمة يكمن في العقوبات... 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T12:12+0000

2022-05-20T12:12+0000

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خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا خبير اقتصادي: الدول الغربية هي التي تسببت بأزمة الغذاء العالمية وحالة العداء مع روسيا

يقول الخبير الاقتصادي الدولي، د. إيلي يشوعي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...

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عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

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