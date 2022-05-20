https://arabic.sputniknews.com/20220520/خبير-الروبل-الروسي-قد-ينتعش-مجددا-صيفا-ويصل-إلى-50-روبلا-مقابل-الدولار-1062474003.html
خبير: الروبل الروسي قد ينتعش مجددا صيفا ويصل إلى 50 روبلا مقابل الدولار
خبير: الروبل الروسي قد ينتعش مجددا صيفا ويصل إلى 50 روبلا مقابل الدولار
توقع المحلل الاستراتيجي لأسواق العملات وأسعار الفائدة في مصرف "سبيربنك" الروسي، يوري بوبوف، اليوم الجمعة، أن العملة الروسية قد تصل كجزء من الموجة الثانية من... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:14+0000
2022-05-20T12:14+0000
2022-05-20T12:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وتراجع سعر صرف الدولار صباح اليوم الجمعة إلى 57.08 روبل، لأول مرة منذ آذار/ مارس 2018، واليورو إلى 59.02 روبل منذ حزيران/ يونيو 2015، وذلك وفقاً لبيانات بورصة موسكو.وفي وقت لاحق، تراجع الدولار واليورو إلى أدنى مستوياتهما وتم تداولهما عند 59.3 روبل و 61.2 روبل على التوالي، وفقدا حوالي 3 روبل لكل منهما بحلول إغلاق تداولات يوم أمس الخميس.وبدأت العملة الروسية بالتعافي بعد تراجعها في مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار، وذلك إثر إعلان المصرف المركزي الروسي في نيسان/ أبريل الماضي، مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/تراجع-سعر-صرف-الدولار-إلى-أقل-من-62-روبل-لأول-مرة-منذ-يناير-2020-1062419820.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
خبير: الروبل الروسي قد ينتعش مجددا صيفا ويصل إلى 50 روبلا مقابل الدولار
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توقع المحلل الاستراتيجي لأسواق العملات وأسعار الفائدة في مصرف "سبيربنك" الروسي، يوري بوبوف، اليوم الجمعة، أن العملة الروسية قد تصل كجزء من الموجة الثانية من التعزيز، إلى مستوى 50 روبلا مقابل الدولار في منتصف الصيف.
موسكو - سبوتنيك
. وتراجع سعر صرف الدولار صباح اليوم الجمعة إلى 57.08 روبل، لأول مرة منذ آذار/ مارس 2018، واليورو إلى 59.02 روبل منذ حزيران/ يونيو 2015، وذلك وفقاً لبيانات بورصة موسكو.
وفي وقت لاحق، تراجع الدولار واليورو إلى أدنى مستوياتهما وتم تداولهما عند 59.3 روبل و 61.2 روبل على التوالي، وفقدا حوالي 3 روبل لكل منهما بحلول إغلاق تداولات يوم أمس الخميس.
وبدأت العملة الروسية بالتعافي بعد تراجعها في مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار، وذلك إثر إعلان المصرف المركزي الروسي في نيسان/ أبريل الماضي، مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.