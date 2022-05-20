https://arabic.sputniknews.com/20220520/خبير-يتوقع-موعد-الركود-المحتمل-للاقتصاد-الأمريكي-1062486910.html
خبير يتوقع موعد الركود المحتمل للاقتصاد الأمريكي
خبير يتوقع موعد الركود المحتمل للاقتصاد الأمريكي
مع الاضطرابات في الأسواق المالية، ومعدل التضخم المرتفع والزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة التي ستجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة، يتساءل الكثيرون عما إذا كان... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T18:53+0000
2022-05-20T18:53+0000
2022-05-20T18:53+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1047046745_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93695f45d10eac0757c78b34b41b0697.jpg
قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس"، لويد بلانكفين، في نهاية الأسبوع الماضي: "إنه بالتأكيد عامل مخاطرة عالية للغاية، ويجب أن يكون المستهلكون مستعدين له"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".ومع ذلك، فقد تحوط من تعليقاته بالقول إن الاحتياطي الفيدرالي "لديه أدوات قوية للغاية وإن الركود الاقتصادي "لم يخبز بعد"، في إشارة إلى أنه لا يزال بعيدا إلى حد ما.من المستحيل معرفة ذلك على وجه اليقين، إلا أن احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة في العام المقبل آخذة في الارتفاع بشكل مطرد، وفقا لمسح أجرته "بلومبيرغ" أخيرا وشمل 37 اقتصاديا، وأظهر احتمال بنسبة 30%، وهو ضعفي الاحتمال المسجل قبل ثلاثة أشهر.يقول جوس فوشر، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية "بي إن سي فايننشال سيرفسيز غروب": خلاصة القول إن احتمال حدوث ركود هذا العام منخفض جدا، ومع ذلك، يزداد الأمر سوءا في عامي 2023 و2024".الركود هو تراجع كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر عبر الأمة ويستمر أكثر من بضعة أشهر، وفقا للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في أمريكا، الذي يعلن رسميا حالات الركود.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/الصين-قد-تفقد-ميزة-اقتصادية-جوهرية-هيمنت-عليها-طوال-46-عاما-لصالح-أمريكا-1062485564.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1047046745_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_13dfb3b36901b765af10d2345d68b26c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير يتوقع موعد الركود المحتمل للاقتصاد الأمريكي
تابعنا عبر
مع الاضطرابات في الأسواق المالية، ومعدل التضخم المرتفع والزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة التي ستجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة، يتساءل الكثيرون عما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الركود.
قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس"، لويد بلانكفين، في نهاية الأسبوع الماضي: "إنه بالتأكيد عامل مخاطرة عالية للغاية، ويجب أن يكون المستهلكون مستعدين له"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
ومع ذلك، فقد تحوط من تعليقاته بالقول إن الاحتياطي الفيدرالي
"لديه أدوات قوية للغاية وإن الركود الاقتصادي "لم يخبز بعد"، في إشارة إلى أنه لا يزال بعيدا إلى حد ما.
من المستحيل معرفة ذلك على وجه اليقين، إلا أن احتمالات حدوث ركود
في الولايات المتحدة في العام المقبل آخذة في الارتفاع بشكل مطرد، وفقا لمسح أجرته "بلومبيرغ" أخيرا وشمل 37 اقتصاديا، وأظهر احتمال بنسبة 30%، وهو ضعفي الاحتمال المسجل قبل ثلاثة أشهر.
يقول جوس فوشر، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية "بي إن سي فايننشال سيرفسيز غروب": خلاصة القول إن احتمال حدوث ركود هذا العام
منخفض جدا، ومع ذلك، يزداد الأمر سوءا في عامي 2023 و2024".
الركود هو تراجع كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر عبر الأمة ويستمر أكثر من بضعة أشهر، وفقا للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في أمريكا، الذي يعلن رسميا حالات الركود.