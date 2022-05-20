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https://arabic.sputniknews.com/20220520/دول-مجموعة-السبع-تعلن-عن-معدلات-تضخم-قياسية-وتشدد-سياستها-النقدية-1062477186.html
دول "مجموعة السبع" تعلن عن معدلات تضخم قياسية وتشدد سياستها النقدية
دول "مجموعة السبع" تعلن عن معدلات تضخم قياسية وتشدد سياستها النقدية
أعلنت دول مجموعة السبع عن تشديد سياساتها النقدية بعد وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:23+0000
2022-05-20T13:24+0000
اقتصاد
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وقال وزراء مالية المجموعة في بيان عقب اجتماع إن معدلات نمو التضخم في معظم دول مجموعة السبع وصلت إلى مستويات لم يتم ملاحظتها منذ عقود، وستواصل دول مجموعة السبع تشديد السياسة النقدية.هذا وتراقب البنوك المركزية للمجموعة، عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم وستواصل معايرة وتيرة التشديد النقدي وفقا لذلك.وأضاف البيان أن دول مجموعة السبع ستبني قراراتها على جمع البيانات بعناية وستتواصل بشكل واضح بشأن القرارات لضمان أن توقعات التضخم راسخة بقوة، مع الأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه الحاجة إلى ضمان التعافي للاقتصاد وتقليل التأثير السلبي للتضخم إلى البلدان الأخرى.
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اقتصاد

دول "مجموعة السبع" تعلن عن معدلات تضخم قياسية وتشدد سياستها النقدية

13:23 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 13:24 GMT 20.05.2022)
© AP Photo / DPA/Kay Nietfeld/Poolجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا
جتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / DPA/Kay Nietfeld/Pool
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أعلنت دول مجموعة السبع عن تشديد سياساتها النقدية بعد وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية.
وقال وزراء مالية المجموعة في بيان عقب اجتماع إن معدلات نمو التضخم في معظم دول مجموعة السبع وصلت إلى مستويات لم يتم ملاحظتها منذ عقود، وستواصل دول مجموعة السبع تشديد السياسة النقدية.

وجاء في البيان: "في معظم دول مجموعة السبع، وصلت معدلات التضخم إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود نتيجة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي تسببت في زيادات كبيرة في أسعار المستهلكين وأسعار الطاقة والغذاء".

هذا وتراقب البنوك المركزية للمجموعة، عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم وستواصل معايرة وتيرة التشديد النقدي وفقا لذلك.
وأضاف البيان أن دول مجموعة السبع ستبني قراراتها على جمع البيانات بعناية وستتواصل بشكل واضح بشأن القرارات لضمان أن توقعات التضخم راسخة بقوة، مع الأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه الحاجة إلى ضمان التعافي للاقتصاد وتقليل التأثير السلبي للتضخم إلى البلدان الأخرى.
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