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https://arabic.sputniknews.com/20220520/رئيسة-وزراء-فرنسا-الجديدة-إليزابيث-بورن-1062473768.html
رئيسة وزراء فرنسا الجديدة... إليزابيث بورن
رئيسة وزراء فرنسا الجديدة... إليزابيث بورن
أصبحت إليزابيث بورن، أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء فرنسا منذ تولت إديث كريسون، هذا المنصب قبل 30 عاما، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:11+0000
2022-05-20T12:11+0000
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وتولت بورن، منصب رئيس وزراء فرنسا، خلفا لجان كاستكس، الذي تقدم باستقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.وكانت إليزابيث بورن، تشغل منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة، بحسب موقع "فرانس 24"، الذي أوضح أنها تملك علاقات واسعة داخل النقابات العمالية.
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انفوجرافيك, инфографика

رئيسة وزراء فرنسا الجديدة... إليزابيث بورن

12:11 GMT 20.05.2022
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أصبحت إليزابيث بورن، أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء فرنسا منذ تولت إديث كريسون، هذا المنصب قبل 30 عاما، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران.
وتولت بورن، منصب رئيس وزراء فرنسا، خلفا لجان كاستكس، الذي تقدم باستقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.

وكانت إليزابيث بورن، تشغل منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة، بحسب موقع "فرانس 24"، الذي أوضح أنها تملك علاقات واسعة داخل النقابات العمالية.
رئيسة وزراء فرنسا الجديدة.. إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي
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