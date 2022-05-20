https://arabic.sputniknews.com/20220520/رئيسة-وزراء-فرنسا-الجديدة-إليزابيث-بورن-1062473768.html
رئيسة وزراء فرنسا الجديدة... إليزابيث بورن
رئيسة وزراء فرنسا الجديدة... إليزابيث بورن
أصبحت إليزابيث بورن، أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء فرنسا منذ تولت إديث كريسون، هذا المنصب قبل 30 عاما، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:11+0000
2022-05-20T12:11+0000
2022-05-20T12:11+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062473115_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_ffe4eb90cc5835bf10c11283fe0e3a8f.png
وتولت بورن، منصب رئيس وزراء فرنسا، خلفا لجان كاستكس، الذي تقدم باستقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.وكانت إليزابيث بورن، تشغل منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة، بحسب موقع "فرانس 24"، الذي أوضح أنها تملك علاقات واسعة داخل النقابات العمالية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062473115_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_d4730c8ec32812b21c02d2fb1e62cce1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
رئيسة وزراء فرنسا الجديدة... إليزابيث بورن
تابعنا عبر
أصبحت إليزابيث بورن، أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء فرنسا منذ تولت إديث كريسون، هذا المنصب قبل 30 عاما، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران.
وتولت بورن، منصب رئيس وزراء فرنسا، خلفا لجان كاستكس، الذي تقدم باستقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.
وكانت إليزابيث بورن، تشغل منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة، بحسب موقع "فرانس 24"، الذي أوضح أنها تملك علاقات واسعة داخل النقابات العمالية.