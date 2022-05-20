https://arabic.sputniknews.com/20220520/رئيس-وزراء-بيلاروسيا-يؤكد-أن-بلاده-لا-تعتزم-التدخل-عسكريا-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1062478147.html
رئيس وزراء بيلاروسيا يؤكد أن بلاده لا تعتزم التدخل عسكريا لحل النزاع في أوكرانيا
رئيس وزراء بيلاروسيا يؤكد أن بلاده لا تعتزم التدخل عسكريا لحل النزاع في أوكرانيا
أعلن رئيس وزراء بيلاروسيا، رومان غولوفتشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تعتزم المشاركة عسكريا في حل النزاع في أوكرانيا. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:42+0000
2022-05-20T13:42+0000
2022-05-20T14:42+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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ونقلت وكالة "بيلتا" عن غولوفتشينكو، قوله في مقابلة مع قناة "العربية": "بيلاروس ليست طرفًا في الصراع، على الرغم من أن الغرب الجماعي يحاول بكل الطرق أن يظهرنا بمظهر المعتدي أو المشارك في الاعتداء، لذلك فإن الأمر ذو جدوى (بالنسبة له)، لتبرير الضغط علينا بطريقة ما. لكن بيلاروس ليست طرفا في الصراع ولا تعتزم المشاركة عسكريا في حله".وأضاف: "يحاول الغرب بكل طريقة ممكنة أن يصفنا إما بمعتدٍ أو مشارك بالاعتداء. ومن المفيد لهم تبرير الضغط على الدولة بشيء، لكن بيلاروس ليست طرفًا في النزاع ولا تنوي المشاركة بالقوة في حله. وهذا ما أكدناه مرارًا وتكرارًا على جميع المستويات، بما في ذلك الرئيس (لوكاشينكو) الذي قال إن بيلاروس بلد مسالم، ودستورنا يستبعد العدوان من أراضيها على الدول الأخرى".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس وزراء بيلاروسيا يؤكد أن بلاده لا تعتزم التدخل عسكريا لحل النزاع في أوكرانيا
13:42 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 14:42 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس وزراء بيلاروسيا، رومان غولوفتشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تعتزم المشاركة عسكريا في حل النزاع في أوكرانيا.
ونقلت وكالة
"بيلتا" عن غولوفتشينكو، قوله في مقابلة مع قناة "العربية": "بيلاروس ليست طرفًا في الصراع، على الرغم من أن الغرب الجماعي يحاول بكل الطرق أن يظهرنا بمظهر المعتدي أو المشارك في الاعتداء، لذلك فإن الأمر ذو جدوى (بالنسبة له)، لتبرير الضغط علينا بطريقة ما. لكن بيلاروس ليست طرفا في الصراع ولا تعتزم المشاركة عسكريا في حله".
وأضاف: "يحاول الغرب بكل طريقة ممكنة أن يصفنا إما بمعتدٍ أو مشارك بالاعتداء. ومن المفيد لهم تبرير الضغط على الدولة بشيء، لكن بيلاروس ليست طرفًا في النزاع ولا تنوي المشاركة بالقوة في حله. وهذا ما أكدناه مرارًا وتكرارًا على جميع المستويات، بما في ذلك الرئيس (لوكاشينكو) الذي قال إن بيلاروس بلد مسالم، ودستورنا يستبعد العدوان من أراضيها على الدول الأخرى".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.