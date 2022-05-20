https://arabic.sputniknews.com/20220520/رابطة-المحترفين-تعلن-قائمة-المرشحين-لأفضل-لاعب-بالدوري-الإنجليزي-محمد-صلاح-في-الصدارة-1062482451.html
رابطة المحترفين تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي... محمد صلاح في الصدارة
رابطة المحترفين تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي... محمد صلاح في الصدارة
أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T15:35+0000
2022-05-20T15:35+0000
2022-05-20T15:35+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
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وتصدر القائمة، التي نشرتها الرابطة، عبر حسابها الرسمي بموقع" تويتر"، اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.وضمت القائمة 5 أسماء بجانب محمد صلاح مرشحين للجائزة، وهم نجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، وثنائي مانشستر سيتي فيل فودين وكيفين دي بروين، ولاعب ويست هام ديكلان رايس، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.يشار إلى أن اللاعب محمد صلاح، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 22 هدفا، بالإضافة أنه هداف الريدز في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
رابطة المحترفين تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي... محمد صلاح في الصدارة
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أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.
وتصدر القائمة، التي نشرتها الرابطة، عبر حسابها الرسمي بموقع" تويتر"، اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي
، محمد صلاح.
وضمت القائمة 5 أسماء بجانب محمد صلاح مرشحين للجائزة، وهم نجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، وثنائي مانشستر سيتي فيل فودين وكيفين دي بروين، ولاعب ويست هام ديكلان رايس، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.
يشار إلى أن اللاعب محمد صلاح
، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 22 هدفا، بالإضافة أنه هداف الريدز في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.