https://arabic.sputniknews.com/20220520/روسيا-تحبط-خطط-الناتو-حيال-بحر-آزوف-1062457484.html
روسيا تحبط خطط الناتو حيال بحر آزوف
روسيا تحبط خطط الناتو حيال بحر آزوف
كشف نائب روسي عن إفشال خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) حيال بحر آزوف. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T05:48+0000
2022-05-20T05:48+0000
2022-05-20T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062457458_192:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_c761ed22bd861ddee1845c752ea38af4.jpg
أوضح النائب ميخائيل شيريميت لـ"سبوتنيك" أن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا هي التي أحبطت خطط الناتو للوصول إلى بحر آزوف وإقامة قواعد عسكرية على شواطئه.وأحبطت القوات الروسية خطط الناتو حينما حررت مقاطعة خيرسون الأوكرانية وجزءا من مقاطعة زابوروجيه وجنوب جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات التابعة لنظام كييف الذي يسعى إلى ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. ومع تحرير هذه الأراضي لم يعد الوصول إلى بحر آزوف متاحا لنظام كييف.ونوه إلى أن العملية الخاصة الروسية حالت دون ظهور "ضيوف غير مرغوب بهم" عند حدود روسيا.وعن المنشآت العسكرية التي شرعت السلطات الأوكرانية في إنشائها على شواطئ بحر آزوف مدعومة من قبل واشنطن قال النائب شيريميت إنه يعتقد بأن روسيا ستستخدمها لخفر حدودها.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062457458_886:0:2967:1561_1920x0_80_0_0_ede6383432c64698532a47059ca643c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تحبط خطط الناتو حيال بحر آزوف
تابعنا عبر
كشف نائب روسي عن إفشال خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) حيال بحر آزوف.
أوضح
النائب ميخائيل شيريميت لـ"سبوتنيك" أن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا هي التي أحبطت خطط الناتو للوصول إلى بحر آزوف وإقامة قواعد عسكرية على شواطئه.
وأحبطت القوات الروسية خطط الناتو حينما حررت مقاطعة خيرسون الأوكرانية وجزءا من مقاطعة زابوروجيه وجنوب جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات التابعة لنظام كييف الذي يسعى إلى ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. ومع تحرير هذه الأراضي لم يعد الوصول إلى بحر آزوف متاحا لنظام كييف.
ونوه إلى أن العملية الخاصة الروسية حالت دون ظهور "ضيوف غير مرغوب بهم" عند حدود روسيا.
وعن المنشآت العسكرية التي شرعت السلطات الأوكرانية في إنشائها على شواطئ بحر آزوف مدعومة من قبل واشنطن قال النائب شيريميت إنه يعتقد بأن روسيا ستستخدمها لخفر حدودها.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022، لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.