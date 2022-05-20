https://arabic.sputniknews.com/20220520/سر-زيارة-إيلون-ماسك-إلى-البرازيل-ومقابلة-بولسونارو-1062483874.html

سر زيارة إيلون ماسك إلى البرازيل ومقابلة بولسونارو

سر زيارة إيلون ماسك إلى البرازيل ومقابلة بولسونارو

سافر الملياردير، إيلون ماسك، إلى البرازيل، اليوم الجمعة، لعقد اجتماع مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.‏ 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T16:22+0000

2022-05-20T16:22+0000

2022-05-20T16:22+0000

إيلون ماسك

مجتمع

شركة "سبيس إكس"

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ونشر بولسونارو على "تويتر" صورة تجمعه بإيلون ماسك، من لقائهما اليوم الجمعة، في البرازيل، وكتب معها: "تحدثت للتو مع إيلون ماسك الذي يزور البرازيل بدعوة من وزيرالاتصالات فابيو فاريا".وأشار إلى أنه "من بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها مع ماسك، الاتصال والاستثمارات والابتكار واستخدام التكنولوجيا لتعزيز حماية منطقة غابات الأمازون، وإدراك الإمكانات الاقتصادية للبرازيل".وتأتي زيارة الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بعد اجتماع عقده مع وزير الاتصالات البرازيلي، فابيو فاريا، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تحدثا بعد ذلك عن استخدام تقنية "سبيس إكس" لإمداد المدارس الريفية بالإنترنت، ومكافحة إزالة الغابات غير القانونية.من ناحيته، كتب إيلون ماسك عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "متحمس جدا لوجودي في البرازيل لإطلاق أقمار ستار لينك" لـ19000 مدرسة غير متصلة بالإنترنت في المناطق الريفية، وكذلك إجراء المراقبة البيئية في الأمازون".وأعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أمس الخميس، عن "اجتماع قادم مع شخص معترف به دوليا قادم لمساعدة أمازوننا".وارتفعت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما في عهد بولسونارو، الذي دفع باتجاه المزيد من التعدين والزراعة في المنطقة، مما أثار انتقادات من قادة العالم وعلماء المناخ.

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إيلون ماسك, مجتمع, شركة "سبيس إكس"