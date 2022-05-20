عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220520/سر-زيارة-إيلون-ماسك-إلى-البرازيل-ومقابلة-بولسونارو-1062483874.html
سر زيارة إيلون ماسك إلى البرازيل ومقابلة بولسونارو
سر زيارة إيلون ماسك إلى البرازيل ومقابلة بولسونارو
سافر الملياردير، إيلون ماسك، إلى البرازيل، اليوم الجمعة، لعقد اجتماع مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.‏ 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T16:22+0000
2022-05-20T16:22+0000
إيلون ماسك
مجتمع
شركة "سبيس إكس"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062483706_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_c43b0d7fdff9d6387bd14afac4f09947.jpg
ونشر بولسونارو على "تويتر" صورة تجمعه بإيلون ماسك، من لقائهما اليوم الجمعة، في البرازيل، وكتب معها: "تحدثت للتو مع إيلون ماسك الذي يزور البرازيل بدعوة من وزيرالاتصالات فابيو فاريا".وأشار إلى أنه "من بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها مع ماسك، الاتصال والاستثمارات والابتكار واستخدام التكنولوجيا لتعزيز حماية منطقة غابات الأمازون، وإدراك الإمكانات الاقتصادية للبرازيل".وتأتي زيارة الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بعد اجتماع عقده مع وزير الاتصالات البرازيلي، فابيو فاريا، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تحدثا بعد ذلك عن استخدام تقنية "سبيس إكس" لإمداد المدارس الريفية بالإنترنت، ومكافحة إزالة الغابات غير القانونية.من ناحيته، كتب إيلون ماسك عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "متحمس جدا لوجودي في البرازيل لإطلاق أقمار ستار لينك" لـ19000 مدرسة غير متصلة بالإنترنت في المناطق الريفية، وكذلك إجراء المراقبة البيئية في الأمازون".وأعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أمس الخميس، عن "اجتماع قادم مع شخص معترف به دوليا قادم لمساعدة أمازوننا".وارتفعت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما في عهد بولسونارو، الذي دفع باتجاه المزيد من التعدين والزراعة في المنطقة، مما أثار انتقادات من قادة العالم وعلماء المناخ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062483706_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_aa11062158c046ae1c16869a7a019b29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيلون ماسك, مجتمع, شركة "سبيس إكس"

سر زيارة إيلون ماسك إلى البرازيل ومقابلة بولسونارو

16:22 GMT 20.05.2022
© AFP 2022 / EVARISTO SAالملياردير، إيلون ماسك، والرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو
الملياردير، إيلون ماسك، والرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
الملياردير، إيلون ماسك، والرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو
© AFP 2022 / EVARISTO SA
تابعنا عبرTelegram
سافر الملياردير، إيلون ماسك، إلى البرازيل، اليوم الجمعة، لعقد اجتماع مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.‏
ونشر بولسونارو على "تويتر" صورة تجمعه بإيلون ماسك، من لقائهما اليوم الجمعة، في البرازيل، وكتب معها: "تحدثت للتو مع إيلون ماسك الذي يزور البرازيل بدعوة من وزيرالاتصالات فابيو فاريا".
وأشار إلى أنه "من بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها مع ماسك، الاتصال والاستثمارات والابتكار واستخدام التكنولوجيا لتعزيز حماية منطقة غابات الأمازون، وإدراك الإمكانات الاقتصادية للبرازيل".
وتأتي زيارة الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بعد اجتماع عقده مع وزير الاتصالات البرازيلي، فابيو فاريا، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تحدثا بعد ذلك عن استخدام تقنية "سبيس إكس" لإمداد المدارس الريفية بالإنترنت، ومكافحة إزالة الغابات غير القانونية.
من ناحيته، كتب إيلون ماسك عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "متحمس جدا لوجودي في البرازيل لإطلاق أقمار ستار لينك" لـ19000 مدرسة غير متصلة بالإنترنت في المناطق الريفية، وكذلك إجراء المراقبة البيئية في الأمازون".
وأعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أمس الخميس، عن "اجتماع قادم مع شخص معترف به دوليا قادم لمساعدة أمازوننا".
وارتفعت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما في عهد بولسونارو، الذي دفع باتجاه المزيد من التعدين والزراعة في المنطقة، مما أثار انتقادات من قادة العالم وعلماء المناخ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:26 GMTأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربيأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني: نأمل أن يتم أول توريد غاز إلى أوروربا في عام 202613:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала