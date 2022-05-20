https://arabic.sputniknews.com/20220520/سكان-موسكو-يرتبون-المواعيد-الرومانسية-في-ماكدونالدز-1062465419.html
سكان موسكو يرتبون المواعيد الرومانسية في ماكدونالدز
سكان موسكو يرتبون المواعيد الرومانسية في ماكدونالدز
زادت المواعيد الرومانسية بشكل كبير في ماكدونالدز بين سكان موسكو، بعد أن غادرت سلسلة المطاعم الشهيرة السوق الروسية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:29+0000
2022-05-20T09:29+0000
2022-05-20T09:29+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059677823_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_c481d0d59c4f888175ddd5e671a2056e.jpg
يتضح مقدار زيادة نسبة المواعيد من خلال بيانات البحث الخاصة ببرامج التعارف "روسديت" للأجهزة الذكية، بحسب ما ذكر موقع "moslenta".قال رومان ليفي، مدير تطوير برمجة اللغة الروسية خدمة "روسديت": "كما يقولون "الفاكهة المحرمة حلوة". قبل بضعة أشهر، كانت مثل هذه الطلبات للمواعيد الرومانسية تبدو غريبة للغاية وحتى مهينة، لكنها الآن مرغوبة. لقد رأينا طوابير طويلة في مطعم موسكو الوحيد المفتوح الآن".حاليا، يعمل مطعم واحد فقط لماكدونالدز في موسكو، دون احتساب النقاط في المطارات، كما يعمل أيضا فرعان آخران على الأراضي الروسية في ريف موسكو ومدينة سانت بطرسبورغ.أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية للوجبات السريعة، عن انسحابها من السوق الروسية، وبيع أصولها التجارية.وقالت الشركة في بيان: "بعد أكثر من 30 عامًا من العمل في البلاد، أعلنت شركة ماكدونالدز خروجها من السوق الروسية، وبدأت ببيع أعمالها في روسيا".وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 آذار/ مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/ماكدونالدز-في-أزمة-قضائية-بسبب-البرغر-أصغر-حجما-مما-يبدو-عليه-في-الإعلانات-1062444814.html
https://arabic.sputniknews.com/20220519/هيئة-مكافحة-الاحتكار-الروسية-تعلن-عدم-تلقيها-طلبات-لشراء-ماكدونالدز-1062447224.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059677823_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_edd15c9c8a1fd4e9e431d7ac68e448fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سكان موسكو يرتبون المواعيد الرومانسية في ماكدونالدز
تابعنا عبر
زادت المواعيد الرومانسية بشكل كبير في ماكدونالدز بين سكان موسكو، بعد أن غادرت سلسلة المطاعم الشهيرة السوق الروسية.
يتضح مقدار زيادة نسبة المواعيد من خلال بيانات البحث الخاصة ببرامج التعارف "روسديت" للأجهزة الذكية، بحسب ما ذكر موقع "moslenta"
.
قال رومان ليفي، مدير تطوير برمجة اللغة الروسية خدمة "روسديت": "كما يقولون "الفاكهة المحرمة حلوة". قبل بضعة أشهر، كانت مثل هذه الطلبات للمواعيد الرومانسية تبدو غريبة للغاية وحتى مهينة، لكنها الآن مرغوبة. لقد رأينا طوابير طويلة في مطعم موسكو الوحيد المفتوح الآن".
حاليا، يعمل مطعم واحد فقط لماكدونالدز في موسكو، دون احتساب النقاط في المطارات، كما يعمل أيضا فرعان آخران على الأراضي الروسية في ريف موسكو ومدينة سانت بطرسبورغ.
أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية للوجبات السريعة، عن انسحابها من السوق الروسية، وبيع أصولها التجارية.
وقالت الشركة في بيان: "بعد أكثر من 30 عامًا من العمل في البلاد، أعلنت شركة ماكدونالدز خروجها من السوق الروسية، وبدأت ببيع أعمالها في روسيا".
وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 آذار/ مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.