https://arabic.sputniknews.com/20220520/سكان-موسكو-يرتبون-المواعيد-الرومانسية-في-ماكدونالدز-1062465419.html

سكان موسكو يرتبون المواعيد الرومانسية في ماكدونالدز

سكان موسكو يرتبون المواعيد الرومانسية في ماكدونالدز

زادت المواعيد الرومانسية بشكل كبير في ماكدونالدز بين سكان موسكو، بعد أن غادرت سلسلة المطاعم الشهيرة السوق الروسية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T09:29+0000

2022-05-20T09:29+0000

2022-05-20T09:29+0000

روسيا

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يتضح مقدار زيادة نسبة المواعيد من خلال بيانات البحث الخاصة ببرامج التعارف "روسديت" للأجهزة الذكية، بحسب ما ذكر موقع "moslenta".قال رومان ليفي، مدير تطوير برمجة اللغة الروسية خدمة "روسديت": "كما يقولون "الفاكهة المحرمة حلوة". قبل بضعة أشهر، كانت مثل هذه الطلبات للمواعيد الرومانسية تبدو غريبة للغاية وحتى مهينة، لكنها الآن مرغوبة. لقد رأينا طوابير طويلة في مطعم موسكو الوحيد المفتوح الآن".حاليا، يعمل مطعم واحد فقط لماكدونالدز في موسكو، دون احتساب النقاط في المطارات، كما يعمل أيضا فرعان آخران على الأراضي الروسية في ريف موسكو ومدينة سانت بطرسبورغ.أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية للوجبات السريعة، عن انسحابها من السوق الروسية، وبيع أصولها التجارية.وقالت الشركة في بيان: "بعد أكثر من 30 عامًا من العمل في البلاد، أعلنت شركة ماكدونالدز خروجها من السوق الروسية، وبدأت ببيع أعمالها في روسيا".وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 آذار/ مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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