https://arabic.sputniknews.com/20220520/سوريا-تطالب-المجتمع-الدولي-بعدم-مساومة-أردوغان-على-أراضي-الغير--1062474809.html
سوريا تطالب المجتمع الدولي بعدم مساومة أردوغان على أراضي الغير
سوريا تطالب المجتمع الدولي بعدم مساومة أردوغان على أراضي الغير
طالبت سوريا المجتمع الدولي بعدم مساومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أراضي الغير بغية تحقيق أهداف قصيرة النظر. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:33+0000
2022-05-20T12:33+0000
2022-05-20T12:33+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. جاءت مطالبة سوريا على خلفية تصريحات الرئيس التركي حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني طالبت "الخارجية السورية المجتمع الدولي بعدم مساومة أردوغان، على أراضي دول الغير بغية تحقيق أهداف قصيرة النظر تكون آثارها كارثية على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم وتؤكد أنها ستواجه هذه المؤامرة الجديدة القديمة بمختلف الوسائل المشروعة دفاعاً عن شعبها ووحدة أراضها".وأضافت أن "التصريحات الرخيصة لرئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها".وأضافت الخارجية السورية أن "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقا إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري".بيان الخارجية أضاف أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد رفضها المطلق لمثل هذه الألاعيب وتطالب الدول في المنطقة وخارجها التي زجت بنفسها في تمويل هذه المشاريع الإجرامية والدعاية لها إلى التوقف فوراً عن دعم النظام التركي لتحقيق أوهامه الشيطانية".وأول أمس دعا الرئيس التركي حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري وحماية حدود بلاده العضو الرئيسي في "الناتو"، بدلاً من دعم طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/تركيا-وزير-الدفاع-ورئيس-الأركان-يتفقدان-الحدود-مع-سوريا-1061991851.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
سوريا تطالب المجتمع الدولي بعدم مساومة أردوغان على أراضي الغير
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طالبت سوريا المجتمع الدولي بعدم مساومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أراضي الغير بغية تحقيق أهداف قصيرة النظر.
دمشق - سبوتنيك. جاءت مطالبة سوريا على خلفية تصريحات الرئيس التركي حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني طالبت "الخارجية السورية المجتمع الدولي بعدم مساومة أردوغان، على أراضي دول الغير بغية تحقيق أهداف قصيرة النظر تكون آثارها كارثية على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم وتؤكد أنها ستواجه هذه المؤامرة الجديدة القديمة بمختلف الوسائل المشروعة دفاعاً عن شعبها ووحدة أراضها".
وأضافت أن "التصريحات الرخيصة لرئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها".
وأوضحت الخارجية أن "المساومات الدنيئة التي قام ويقوم بها النظام التركي تظهر انعدام الحد الأدنى من الفهم السياسي والأخلاقي للتعامل مع الأزمة في سوريا، لأن النظام التركي كان وما زال جزءا من تفجيرها واستمرارها من خلال انخراطه بمشروع تفتيتي تقسيمي لا يخدم إلا أغراض إسرائيل والولايات المتحدة والغرب".
وأضافت الخارجية السورية
أن "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقا إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري".
بيان الخارجية أضاف أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد رفضها المطلق لمثل هذه الألاعيب وتطالب الدول في المنطقة وخارجها التي زجت بنفسها في تمويل هذه المشاريع الإجرامية والدعاية لها إلى التوقف فوراً عن دعم النظام التركي لتحقيق أوهامه الشيطانية".
وأول أمس دعا الرئيس التركي
حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري وحماية حدود بلاده العضو الرئيسي في "الناتو"، بدلاً من دعم طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف.