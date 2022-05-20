https://arabic.sputniknews.com/20220520/سوناطراك-الجزائرية-توقع-عقدا-مع-شركة-صينية-بنحو-500-مليون-دولار-1062474952.html
"سوناطراك" الجزائرية توقع عقدا مع شركة صينية بنحو 500 مليون دولار
"سوناطراك" الجزائرية توقع عقدا مع شركة صينية بنحو 500 مليون دولار
وقّع مجمع "سوناطراك" الجزائري مع مجمع "سي.أن.تيك/آل.بي. أو.سي" الصيني، عقدا لإنتاج ميثيل ثلاتي إيتيل البوتيل (MTBE)، الذي يعد مادة مضافة لصناعة البنزين دون... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:33+0000
2022-05-20T12:33+0000
2022-05-20T12:33+0000
اقتصاد
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ويقدر حجم الاستثمار الموقع بين المجمّعين بنحو 500 مليون دولار.وسيموّل البنك الوطني الجزائري في حدود 70 % و"سوناطراك" من مواردها الخاصة بنسبة 30 %.كما تم بذات المناسبة توقيع اتفاقية بين "سوناطراك" والبنك الوطني الجزائري تتعلق بتمويل المشروع، بحسب ما نقل موقع "aps".ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج تطوير البتروكيمياء المدرج ضمن مخطط الاستثمارات على المدى المتوسط لمجمع "سوناطراك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"سوناطراك" الجزائرية توقع عقدا مع شركة صينية بنحو 500 مليون دولار
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وقّع مجمع "سوناطراك" الجزائري مع مجمع "سي.أن.تيك/آل.بي. أو.سي" الصيني، عقدا لإنتاج ميثيل ثلاتي إيتيل البوتيل (MTBE)، الذي يعد مادة مضافة لصناعة البنزين دون رصاص.
ويقدر حجم الاستثمار الموقع بين المجمّعين بنحو 500 مليون دولار.
وسيتم إنجاز هذا المشروع على مستوى المنطقة الصناعية بارزيو، بطاقة إنتاجية تقدر بـ200 ألف طن سنويا، وسينطلق في الإنتاج سنة 2025.
وسيموّل البنك الوطني الجزائري في حدود 70 % و"سوناطراك" من مواردها الخاصة بنسبة 30 %.
كما تم بذات المناسبة توقيع اتفاقية
بين "سوناطراك" والبنك الوطني الجزائري تتعلق بتمويل المشروع، بحسب ما نقل
موقع "aps".
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج تطوير البتروكيمياء المدرج ضمن مخطط الاستثمارات على المدى المتوسط لمجمع "سوناطراك".