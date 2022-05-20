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https://arabic.sputniknews.com/20220520/سيناتور-أمريكي-سيتعين-على-الولايات-المتحدة-اقتراض-أموال-من-الصين-لمساعدة-أوكرانيا-1062457233.html
سيناتور أمريكي: سيتعين على الولايات المتحدة اقتراض أموال من الصين لمساعدة أوكرانيا
سيناتور أمريكي: سيتعين على الولايات المتحدة اقتراض أموال من الصين لمساعدة أوكرانيا
صرح سيناتور أمريكي أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى اقتراض المال من الصين لمنح أوكرانيا حزمة مساعدات الـ40 مليار دولار التي تم الموافقة عليها. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T05:37+0000
2022-05-20T05:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لتصريحات السيناتور راند بول مع موقع "بريتبارت"، إن الميزانية الأمريكية لا تملك الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات الموعودة لكييف.وقال بول "أعتقد أنه من المهم معرفة أنه ليس لدينا أموال لإرسالها، وعلينا الاقتراض من الصين لإرسال أموال إلى أوكرانيا".هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليار دولار لكييف، وإرسال مشروع القانون إلى الرئيس للتوقيع عليه. وتتضمن الحزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مخصصات مختلفة، بطريقة أو بأخرى تتعلق بالوضع في ذلك البلد. وكان بايدن قد طلب في الأصل 33 مليار دولار، لكن الكونغرس قرر زيادة هذا المبلغ.وحث البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون المشرعين على الإسراع، محذرين من أنهم بحلول 19 مايو سوف تنفد الموارد المالية لمساعدة كييف. وفي وقت سابق أعاق الجمهوري راند بول مشروع القانون، الذي طالب بمزيد من التحكم في الإنفاق. ولم يتم إجراء تعديل عليه وتم الالتفاف على الاعتراضات، بفضل الخطوات الإجرائية الخاصة التي اتخذها زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

سيناتور أمريكي: سيتعين على الولايات المتحدة اقتراض أموال من الصين لمساعدة أوكرانيا

05:37 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Yuki Iwamura / الذهاب إلى بنك الصورالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Yuki Iwamura
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صرح سيناتور أمريكي أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى اقتراض المال من الصين لمنح أوكرانيا حزمة مساعدات الـ40 مليار دولار التي تم الموافقة عليها.
ووفقا لتصريحات السيناتور راند بول مع موقع "بريتبارت"، إن الميزانية الأمريكية لا تملك الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات الموعودة لكييف.
وقال بول "أعتقد أنه من المهم معرفة أنه ليس لدينا أموال لإرسالها، وعلينا الاقتراض من الصين لإرسال أموال إلى أوكرانيا".

ويعتبر السيناتور أنه من غير المبرر اقتراض أموال لتقديم مساعدة عسكرية لدولة أخرى، قائلا: "أعتقد أن الأغلبية ستوافق على هذا القرض بما في ذلك العديد من الجمهوريين، إذا كان برنامجا اجتماعيا جديدا. ولكن عندما يتعلق الأمر بمساعدة عسكرية لدولة أخرى، فمن غير المرجح أن يقولوا أنه يمكننا أخذ هذه الأموال، لتبرير الاقتراض".

هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليار دولار لكييف، وإرسال مشروع القانون إلى الرئيس للتوقيع عليه. وتتضمن الحزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مخصصات مختلفة، بطريقة أو بأخرى تتعلق بالوضع في ذلك البلد. وكان بايدن قد طلب في الأصل 33 مليار دولار، لكن الكونغرس قرر زيادة هذا المبلغ.
وحث البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون المشرعين على الإسراع، محذرين من أنهم بحلول 19 مايو سوف تنفد الموارد المالية لمساعدة كييف.
وفي وقت سابق أعاق الجمهوري راند بول مشروع القانون، الذي طالب بمزيد من التحكم في الإنفاق. ولم يتم إجراء تعديل عليه وتم الالتفاف على الاعتراضات، بفضل الخطوات الإجرائية الخاصة التي اتخذها زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.
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