https://arabic.sputniknews.com/20220520/شويغو-الجيش-الأوكراني-يحاول-تأخير-زحف-القوات-الروسية-ولا-يسمح-للسكان-المحليين-بالخروج-من-المدن-1062465113.html
شويغو: محاولات الجيش الأوكراني للسيطرة على جزيرة زميني باءت بالفشل
شويغو: محاولات الجيش الأوكراني للسيطرة على جزيرة زميني باءت بالفشل
أعلن وزير الدفا ع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجيش الأوكراني يحاول تأخير تقدم القوات الروسية ولا يسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن ويستخدمهم كدروع بشرية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:20+0000
2022-05-20T09:20+0000
2022-05-20T09:58+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5093f261ef5d56341ef23411f58cf58.jpg
وقال شويغو، اليوم الجمعة، في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية "القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول تأخير تقدم القوات الروسية، لا تسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن والبلدات وتستخدمهم كدروع بشرية".كما أكد شويغو أن محاولات السلطات الأوكرانية للسيطرة على جزيرة زميني (الثعبان) عشية عيد النصر باءت بالفشل، حيث قام الجيش الروسي بتصفية أكثر من 50 جنديًا من وحدات النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 4 مقاتلات، و 10 مروحيات، و30 طائرة مسيرة وثلاثة قوارب في ثلاثة أيام.وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الجيش الروسي، إلى جانب وحدات من القوات الشعبية من لوغانسك ودونيتسك، يواصلان بسط السيطرة على أراضي دونباس، ويوشك تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية على الانتهاء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a06aa424007c9f0a84d8cc51b9b3f395.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
شويغو: محاولات الجيش الأوكراني للسيطرة على جزيرة زميني باءت بالفشل
09:20 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفا ع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجيش الأوكراني يحاول تأخير تقدم القوات الروسية ولا يسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن ويستخدمهم كدروع بشرية.
وقال شويغو، اليوم الجمعة، في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية "القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول تأخير تقدم القوات الروسية، لا تسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن والبلدات وتستخدمهم كدروع بشرية".
كما أكد شويغو أن محاولات السلطات الأوكرانية للسيطرة على جزيرة زميني (الثعبان) عشية عيد النصر باءت بالفشل، حيث قام الجيش الروسي بتصفية أكثر من 50 جنديًا من وحدات النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 4 مقاتلات، و 10 مروحيات، و30 طائرة مسيرة وثلاثة قوارب في ثلاثة أيام.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الجيش الروسي، إلى جانب وحدات من القوات الشعبية من لوغانسك ودونيتسك، يواصلان بسط السيطرة على أراضي دونباس، ويوشك تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية على الانتهاء.