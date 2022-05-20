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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220520/شويغو-الجيش-الأوكراني-يحاول-تأخير-زحف-القوات-الروسية-ولا-يسمح-للسكان-المحليين-بالخروج-من-المدن-1062465113.html
شويغو: محاولات الجيش الأوكراني للسيطرة على جزيرة زميني باءت بالفشل
شويغو: محاولات الجيش الأوكراني للسيطرة على جزيرة زميني باءت بالفشل
أعلن وزير الدفا ع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجيش الأوكراني يحاول تأخير تقدم القوات الروسية ولا يسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن ويستخدمهم كدروع بشرية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T09:20+0000
2022-05-20T09:58+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال شويغو، اليوم الجمعة، في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية "القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول تأخير تقدم القوات الروسية، لا تسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن والبلدات وتستخدمهم كدروع بشرية".كما أكد شويغو أن محاولات السلطات الأوكرانية للسيطرة على جزيرة زميني (الثعبان) عشية عيد النصر باءت بالفشل، حيث قام الجيش الروسي بتصفية أكثر من 50 جنديًا من وحدات النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 4 مقاتلات، و 10 مروحيات، و30 طائرة مسيرة وثلاثة قوارب في ثلاثة أيام.وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الجيش الروسي، إلى جانب وحدات من القوات الشعبية من لوغانسك ودونيتسك، يواصلان بسط السيطرة على أراضي دونباس، ويوشك تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية على الانتهاء.
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أخبار أوكرانيا

شويغو: محاولات الجيش الأوكراني للسيطرة على جزيرة زميني باءت بالفشل

09:20 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 20.05.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن وزير الدفا ع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجيش الأوكراني يحاول تأخير تقدم القوات الروسية ولا يسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن ويستخدمهم كدروع بشرية.
وقال شويغو، اليوم الجمعة، في اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية "القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول تأخير تقدم القوات الروسية، لا تسمح للسكان المحليين بالخروج من المدن والبلدات وتستخدمهم كدروع بشرية".
كما أكد شويغو أن محاولات السلطات الأوكرانية للسيطرة على جزيرة زميني (الثعبان) عشية عيد النصر باءت بالفشل، حيث قام الجيش الروسي بتصفية أكثر من 50 جنديًا من وحدات النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 4 مقاتلات، و 10 مروحيات، و30 طائرة مسيرة وثلاثة قوارب في ثلاثة أيام.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الجيش الروسي، إلى جانب وحدات من القوات الشعبية من لوغانسك ودونيتسك، يواصلان بسط السيطرة على أراضي دونباس، ويوشك تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية على الانتهاء.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:11 GMT
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