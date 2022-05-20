https://arabic.sputniknews.com/20220520/طبيب-في-مايو-كلينك-يكشف-تأثر-نصف-سكان-العالم-نفسيا-بسبب-كورونا-1062484229.html
طبيب في "مايو كلينك" يكشف تأثر نصف سكان العالم نفسيا بسبب كورونا
طبيب في "مايو كلينك" يكشف تأثر نصف سكان العالم نفسيا بسبب كورونا
كشف الطبيب روبرت برايت استشاري الأمراض النفسية والعقلية في عيادة "مايو كلينك" الأمريكية، تأثر أكثر من نصف سكان العالم، نفسيا بسبب تداعيات جائحة "كوفيدـ19". 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T16:45+0000
2022-05-20T16:45+0000
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فيروس كورونا
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وقال برايت في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن الجائحة التي أصابت أكثر من 526 مليون شخص حول العالم، وتسببت في وفاة نحو 6.3 ملايين شخص، سببت آثارا سلبية على الصحة النفسية والعقلية لأكثر من نصف سكان العالم.وأضاف أن "نصف العالم تأثر نفسيا إما بالقلق والتوتر أو الإحباط والخوف من المجهول أو أيا من أشكال الأمراض النفسية الأخرى نتيجة لفقد الأقارب والأصدقاء أو الوظيفة".وأشار برايت إلى إجراء دراسة في الكويت، كشفت أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بأحد الأمراض النفسية مثل القلق أو الاكتئاب أو التوتر أو الخوف، وصلوا إلى 50 في المئة، وهي نسبة تماثل الدراسات التي أجريت في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الصحة-العالمية-وفاة-15-مليون-في-أول-عامين-من-كورونا-أعلى-من-الحالات-التي-أبلغت-عنها-الحكومات-1061888478.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
طبيب في "مايو كلينك" يكشف تأثر نصف سكان العالم نفسيا بسبب كورونا
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كشف الطبيب روبرت برايت استشاري الأمراض النفسية والعقلية في عيادة "مايو كلينك" الأمريكية، تأثر أكثر من نصف سكان العالم، نفسيا بسبب تداعيات جائحة "كوفيدـ19".
وقال برايت في تصريحات لصحيفة "البيان
" الإماراتية، إن الجائحة التي أصابت أكثر من 526 مليون شخص حول العالم، وتسببت في وفاة نحو 6.3 ملايين شخص، سببت آثارا سلبية على الصحة النفسية والعقلية لأكثر من نصف سكان العالم.
وأضاف أن "نصف العالم تأثر نفسيا إما بالقلق والتوتر أو الإحباط والخوف من المجهول أو أيا من أشكال الأمراض النفسية الأخرى نتيجة لفقد الأقارب والأصدقاء أو الوظيفة".
وأشار برايت إلى إجراء دراسة في الكويت
، كشفت أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بأحد الأمراض النفسية مثل القلق أو الاكتئاب أو التوتر أو الخوف، وصلوا إلى 50 في المئة، وهي نسبة تماثل الدراسات التي أجريت في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها حول العالم.