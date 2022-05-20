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عادل إمام ينعى سمير صبري: مع السلامة يا صديقي
عادل إمام ينعى سمير صبري: مع السلامة يا صديقي
نعى الفنان المصري الكبير، رحيل صديق النجم سمير صبري، الذي توفي اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T14:11+0000
2022-05-20T14:16+0000
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ونشر عادل الإمام، عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرم"، صورة تجمعه بالفنان الراحل، سمير صبريوعلق الزعيم على الصورة: "وداعًا الفنان الكبير سمير صبري.. مع السلامة يا صديقي اللهم ارحمه واغفر له وادخله فسيح جناتك".توفي الفنان المصري الكبير، سمير صبري، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق العاصمة القاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما.وذكر موقع "اليوم السابع" إن وفاة سمير صبري جاءت بعد صراع مع مرض القلب، حيث كان الراحل قد دخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير/ شباط الماضي، وأفاد مقربون منه بأنه يعاني من مشكلة في الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.يذكر أن آخر ظهور للفنان الراحل على الشاشة كان من خلال مسلسل "فلانتينو" مع النجم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فيعدة أفلام منها "ديدو"، من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتي الجزء الثاني" مع الفنان تامر عبد المنعم.وفي السادس والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، إثر أزمة صحية عانى منها الأخير.وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها: "بيان من فناني مصر.. إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر برعايته السامية للفنان سمير صبري، مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/بعد-قرار-السيسي-بعلاجه-على-نفقة-الدولة-سمير-صبري-يغادر-المستشفى-ويقضي-العيد-في-منزله-1061821883.html
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عادل إمام ينعى سمير صبري: مع السلامة يا صديقي

14:11 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 14:16 GMT 20.05.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED AL-SEHITIالفنانة المصرية نادية لطفي مع الفنان سمير صبري والفنانة سميحة أيوب
الفنانة المصرية نادية لطفي مع الفنان سمير صبري والفنانة سميحة أيوب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED AL-SEHITI
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نعى الفنان المصري الكبير، رحيل صديق النجم سمير صبري، الذي توفي اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.
ونشر عادل الإمام، عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرم"، صورة تجمعه بالفنان الراحل، سمير صبري
وعلق الزعيم على الصورة: "وداعًا الفنان الكبير سمير صبري.. مع السلامة يا صديقي اللهم ارحمه واغفر له وادخله فسيح جناتك".
توفي الفنان المصري الكبير، سمير صبري، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق العاصمة القاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما.
وذكر موقع "اليوم السابع" إن وفاة سمير صبري جاءت بعد صراع مع مرض القلب، حيث كان الراحل قد دخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير/ شباط الماضي، وأفاد مقربون منه بأنه يعاني من مشكلة في الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.
الممثلون المصريون سمير صبري وليلى علوي وإلهام شاهين وآسر ياسين ورانيا يوسف مع المخرج المالي سليمان سيسيه في عرض فيلمه Wally في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 18 مارس/آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
بعد قرار السيسي بعلاجه على نفقة الدولة... سمير صبري يغادر المستشفى ويقضي "العيد" في منزله
3 مايو, 16:23 GMT
يذكر أن آخر ظهور للفنان الراحل على الشاشة كان من خلال مسلسل "فلانتينو" مع النجم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فيعدة أفلام منها "ديدو"، من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتي الجزء الثاني" مع الفنان تامر عبد المنعم.
وفي السادس والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، إثر أزمة صحية عانى منها الأخير.
وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها: "بيان من فناني مصر.. إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر برعايته السامية للفنان سمير صبري، مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان".
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