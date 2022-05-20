https://arabic.sputniknews.com/20220520/عضو-بالكونغرس-يكشف-عن-ارتفاع-جنوني-لأسعار-البنزين-في-الولايات-المتحدة-1062486015.html
عضو بالكونغرس يكشف عن ارتفاع "جنوني" لأسعار البنزين في الولايات المتحدة
عضو بالكونغرس يكشف عن ارتفاع "جنوني" لأسعار البنزين في الولايات المتحدة
حققت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أرقاما قياسية لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 88% منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم في البلاد، وذلك... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T18:26+0000
2022-05-20T18:26+0000
2022-05-20T18:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب ماكونيل على "تويتر": "اليوم هو اليوم الحادي عشر لارتفاع قياسي في أسعار البنزين، فتكلفة الانتقال إلى العمل، والرحلات العائلية المتواضعة بالسيارة كانت أقل بـ 88% عندما أدى الرئيس بايدن القَسَم".ووفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية، فقد بلغ سعر غالون البنزين (الغالون يعادل 3.785 لترا) اليوم الجمعة، 4.593 دولارا.ويعتبر أعلى سعر للبنزين في ولاية كاليفورنيا، حيث يبلغ متوسط سعر الغالون 6.064 دولارا، وفي بعض المناطق يبلغ السعر 7.049 دولارا للغالون.وقال نائب رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، في 17 مايو/أيار، إن الولايات المتحدة سمحت لشركات النفط الأمريكية والأوروبية باستئناف العمل في فنزويلا.ويأتي ذلك بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، اتخاذها حزمة من الإجراءات لدفع الحوار السياسي بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة الفنزويلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/مجموعة-دول-السبع-تحاول-تحديد-سقف-أسعار-النفط-الروسي-1062477357.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
عضو بالكونغرس يكشف عن ارتفاع "جنوني" لأسعار البنزين في الولايات المتحدة
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حققت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أرقاما قياسية لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 88% منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم في البلاد، وذلك حسبما أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب ماكونيل على "تويتر": "اليوم هو اليوم الحادي عشر لارتفاع قياسي في أسعار البنزين، فتكلفة الانتقال إلى العمل، والرحلات العائلية المتواضعة بالسيارة كانت أقل بـ 88% عندما أدى الرئيس بايدن القَسَم".
ووفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية، فقد بلغ سعر غالون البنزين (الغالون يعادل 3.785 لترا) اليوم الجمعة، 4.593 دولارا.
ويعتبر أعلى سعر للبنزين في ولاية كاليفورنيا، حيث يبلغ متوسط سعر الغالون 6.064 دولارا، وفي بعض المناطق يبلغ السعر 7.049 دولارا للغالون.
وقال نائب رئيس فنزويلا،
ديلسي رودريغيز، في 17 مايو/أيار، إن الولايات المتحدة سمحت لشركات النفط الأمريكية والأوروبية باستئناف العمل في فنزويلا.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، اتخاذها حزمة من الإجراءات لدفع الحوار السياسي بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة الفنزويلية.