https://arabic.sputniknews.com/20220520/علماء-روس-يطورون-نظام-وقاية-جديد-لمفاعلات-الطاقة-النووية-في-كاسحات-الجليد--1062464336.html

علماء روس يطورون نظام وقاية جديد لمفاعلات الطاقة النووية في كاسحات الجليد

علماء روس يطورون نظام وقاية جديد لمفاعلات الطاقة النووية في كاسحات الجليد

تم الانتهاء من المرحلة التحليلية للبحث العلمي حول موضوع "تطوير نظم وقاية مثالية لمفاعلات الطاقة النووية في كاسحات الجليد ومحطات الطاقة العائمة". 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T09:03+0000

2022-05-20T09:03+0000

2022-05-20T09:03+0000

روسيا

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تم تنفيذ العمل في إطار البحث العلمي لبرنامج الأولوية 2030 في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية التقنية البحرية "سبغمتو".وفقا للخدمة الصحفية للجامعة، تم وضع نموذج النظام الرقمي للمنشآت النووية لسيناريوهات الطوارئ.طور الفريق العلمي بقيادة رئيس قسم الميكانيك الإنشائي للسفن، البروفيسور أليكسي روديونوف، جهازا منهجيا لتحليل عمليات الطوارئ من الحدث الأولي المسبب إلى الحالة النهائية المحتملة.وفي الوقت نفسه، درس العلماء النهج الحالية لتقييم شدة الطوارئ على أساس النماذج الهندسية التقليدية، فضلا عن استخدام النمذجة الرقمية "ساي". بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتطوير هيكل متعدد المستويات للنموذج رقمي "طارئ" لمرفق الهندسة النووية البحرية المعمم كأساس لوضع تقنيات التصميم، مع مراعاة المعايير المثالية والمخاطر الموضوعية للمكونات الرئيسية للمرافق وهياكله الوقائية.يتضمن النظام عدة وحدات، من بينها وحدة المعلمات الهيكلية والطاقة للمنشأة، ووحدة الأحداث الأولية، وحدة النمذجة الرقمية، وحدة تحليل الحالة، وحدة التصميم والتحسين.سيؤدي استخدام نموذج النظام إلى زيادة مستوى أمان المنشآت النووية البحرية في حالة زيادة قدرتها على العمل بطاقة أكبر محمية بعوامل أمان أكبر.

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روسيا