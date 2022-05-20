https://arabic.sputniknews.com/20220520/علماء-صينيون-يكتشفون-جينا-جديدا-لتحسين-محصول-القمح-1062457125.html
علماء صينيون يكتشفون جينا جديدا لتحسين محصول القمح
علماء صينيون يكتشفون جينا جديدا لتحسين محصول القمح
اكتشف علماء صينيون جينا جديدا يمكن أن يعزز محصول القمح من خلال تحسين قدرة المحصول على تحمل الجفاف وفاعلية استخدام النيتروجين، وفقًا للأكاديمية الصينية للعلوم... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T05:30+0000
2022-05-20T05:30+0000
2022-05-20T05:33+0000
علوم
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وقال العالم ما يو تشي: "يعتبر الجفاف ونقص النيتروجين من العوامل الرئيسية المقيدة التي تؤثر على محصول القمح العالمي"، بحسب وكالة "شينخوا".وقام باحثون من الأكاديمية باستنساخGmTDN1، وهو جين يقوم بترميز عامل نسخ شبيه بـ DREB، من صنف فول الصويا المقاوم للإجهاد وقاموا بإدخاله في نوعين حديثين من القمح الشتوي.أظهرت أصناف القمح تحسينات كبيرة للجفاف وتحمل انخفاض النيتروجين. قد تساهم النتائج في حل أزمة الأمن الغذائي العالمي من خلال تحسين تحمل الجفاف وفعالية استخدام النيتروجين لمحاصيل الحبوب، وفقًا للدراسة التي نشرت مؤخرا في مجلة التكنولوجيا الحيوية النباتية.
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علوم
علماء صينيون يكتشفون جينا جديدا لتحسين محصول القمح
05:30 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 05:33 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
اكتشف علماء صينيون جينا جديدا يمكن أن يعزز محصول القمح من خلال تحسين قدرة المحصول على تحمل الجفاف وفاعلية استخدام النيتروجين، وفقًا للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية.
وقال العالم ما يو تشي: "يعتبر الجفاف ونقص النيتروجين من العوامل الرئيسية المقيدة التي تؤثر على محصول القمح العالمي"، بحسب وكالة "شينخوا".
وأضاف أن التعزيز الجيني لتحمل الجفاف وفاعلية استخدام المغذيات يتيح إنتاج القمح المستدام والمستقر في المناطق المعرضة لنقص المياه وانخفاض خصوبة التربة بسبب الاحتباس الحراري وتدهور الموارد الطبيعية.
وقام باحثون من الأكاديمية باستنساخGmTDN1، وهو جين يقوم بترميز عامل نسخ شبيه بـ DREB، من صنف فول الصويا المقاوم للإجهاد وقاموا بإدخاله في نوعين حديثين من القمح الشتوي.
أظهرت أصناف القمح تحسينات كبيرة للجفاف وتحمل انخفاض النيتروجين. قد تساهم النتائج في حل أزمة الأمن الغذائي العالمي من خلال تحسين تحمل الجفاف وفعالية استخدام النيتروجين لمحاصيل الحبوب، وفقًا للدراسة التي نشرت مؤخرا في مجلة التكنولوجيا الحيوية النباتية.