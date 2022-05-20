https://arabic.sputniknews.com/20220520/غازبروم-تعلن-عدم-تسديد-فنلندا-لمدفوعات-الغاز-عن-شهر-أبريل-1062482369.html

"غازبروم" تعلق إمدادات الغاز إلى فنلندا

"غازبروم" تعلق إمدادات الغاز إلى فنلندا

أعلنت شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية أنها "لم تستلم مدفوعات شحنات الغاز من شركة "غازوم" الفنلندية في نهاية يوم العمل، اليوم الجمعة الواقع في 20 مايو". 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T15:32+0000

2022-05-20T15:32+0000

2022-05-20T15:54+0000

روسيا

فنلندا

شركة غازبروم

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ونشرت الشركة في بيان لها عبر "تلغرام": "في 17 مايو، أعلنت شركة غازوم الفنلندية أنها بدأت إجراءات التحكيم فيما يتعلق بعقد توريد الغاز مع شركة غازبروم إكسبورت، وصرحت الشركة أيضًا أنها لا تعتزم الدفع بالروبل وفقًا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 172 بتاريخ 31 مارس 2022، ووفقًا للمخطط الذي اقترحته شركة غازبروم إكسبورت".وتابع بيان الشركة: "اعتبارًا من نهاية يوم العمل في 20 مايو (الموعد النهائي للدفع المنصوص عليه في العقد)، لم تتلق شركة غازبروم إكسبورت أي مدفوعات من شركة غازوم مقابل إمدادات الغاز عن أبريل".وأردفت الشركة: "وفي هذا الصدد، أخطرت شركة غازبروم إكسبورت شركة غازوم بتعليق إمدادات الغاز اعتبارًا من 21 مايو 2022 حتى يتم السداد وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المرسوم".وأعلنت شركة "غازوم" الفنلندية، اليوم الجمعة، في 20 مايو/أيار، أن إمدادات الغاز من روسيا إلى فنلندا ستتوقف في الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت.وجاء في تقرير الشركة: ""بعد ظهر اليوم الجمعة، 20 مايو، أبلغتنا شركة "غازبروم إكسبورت" أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب الاتفاقية ستنتهي يوم السبت 21 مايو 2022، الساعة 07:00".

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روسيا, فنلندا, شركة غازبروم