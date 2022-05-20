https://arabic.sputniknews.com/20220520/غازوم-الفنلندية-تعلن-توقف-امدادات-الغاز-الروسي-للبلاد--1062469248.html
"غازوم" الفنلندية تعلن توقف إمدادات الغاز الروسي للبلاد
"غازوم" الفنلندية تعلن توقف إمدادات الغاز الروسي للبلاد
أعلنت شركة "غازوم" الفنلندية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى فنلندا ستتوقف في الساعة السابعة من صباح يوم السبت. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:36+0000
2022-05-20T10:36+0000
2022-05-20T10:38+0000
اقتصاد
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وجاء في تقرير الشركة: ""بعد ظهر اليوم الجمعة، 20 مايو، أبلغت شركة "غازبروم إكسبورت جاسوم" أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب الاتفاقية ستنتهي يوم السبت 21 مايو 2022، الساعة 07:00".يذكر أن شركة "غازوم" الفنلندية تأسست في عام 1994، وهي شركة طاقة مملوكة للدولة تقع في إسبو، في فنلندا، وتقوم باستيراد وتسويق الغاز الطبيعي. تمتلك الشركة 17 مصنعا لمعالجة الغاز الحيوي في فنلندا والسويد وهي أكبر شركة لمعالجة النفايات القابلة للتحلل البيولوجي في بلدان الشمال الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات متنوعة في سوق الطاقة.
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اقتصاد
"غازوم" الفنلندية تعلن توقف إمدادات الغاز الروسي للبلاد
10:36 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "غازوم" الفنلندية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى فنلندا ستتوقف في الساعة السابعة من صباح يوم السبت.
وجاء في تقرير الشركة: ""بعد ظهر اليوم الجمعة، 20 مايو، أبلغت شركة "غازبروم إكسبورت جاسوم" أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب الاتفاقية ستنتهي يوم السبت 21 مايو 2022، الساعة 07:00".
يذكر أن شركة "غازوم" الفنلندية تأسست في عام 1994، وهي شركة طاقة مملوكة للدولة تقع في إسبو، في فنلندا، وتقوم باستيراد وتسويق الغاز الطبيعي.
تمتلك الشركة 17 مصنعا لمعالجة الغاز الحيوي في فنلندا والسويد وهي أكبر شركة لمعالجة النفايات القابلة للتحلل البيولوجي في بلدان الشمال الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات متنوعة في سوق الطاقة.