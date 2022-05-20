عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220520/غازوم-الفنلندية-تعلن-توقف-امدادات-الغاز-الروسي-للبلاد--1062469248.html
"غازوم" الفنلندية تعلن توقف إمدادات الغاز الروسي للبلاد
"غازوم" الفنلندية تعلن توقف إمدادات الغاز الروسي للبلاد
أعلنت شركة "غازوم" الفنلندية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى فنلندا ستتوقف في الساعة السابعة من صباح يوم السبت. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:36+0000
2022-05-20T10:38+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/70/1045607069_0:69:3399:1981_1920x0_80_0_0_57a599833ba5a3598c436db6f96a33aa.jpg
وجاء في تقرير الشركة: ""بعد ظهر اليوم الجمعة، 20 مايو، أبلغت شركة "غازبروم إكسبورت جاسوم" أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب الاتفاقية ستنتهي يوم السبت 21 مايو 2022، الساعة 07:00".يذكر أن شركة "غازوم" الفنلندية تأسست في عام 1994، وهي شركة طاقة مملوكة للدولة تقع في إسبو، في فنلندا، وتقوم باستيراد وتسويق الغاز الطبيعي. تمتلك الشركة 17 مصنعا لمعالجة الغاز الحيوي في فنلندا والسويد وهي أكبر شركة لمعالجة النفايات القابلة للتحلل البيولوجي في بلدان الشمال الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات متنوعة في سوق الطاقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/70/1045607069_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_ee0ea263f900a147f0c73f577904c08d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

"غازوم" الفنلندية تعلن توقف إمدادات الغاز الروسي للبلاد

10:36 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 20.05.2022)
© AFP 2022 / SULTAN AL-HASANIصور، سلطنة عمان، 2019
صور، سلطنة عمان، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / SULTAN AL-HASANI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة "غازوم" الفنلندية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى فنلندا ستتوقف في الساعة السابعة من صباح يوم السبت.
وجاء في تقرير الشركة: ""بعد ظهر اليوم الجمعة، 20 مايو، أبلغت شركة "غازبروم إكسبورت جاسوم" أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب الاتفاقية ستنتهي يوم السبت 21 مايو 2022، الساعة 07:00".
يذكر أن شركة "غازوم" الفنلندية تأسست في عام 1994، وهي شركة طاقة مملوكة للدولة تقع في إسبو، في فنلندا، وتقوم باستيراد وتسويق الغاز الطبيعي.
تمتلك الشركة 17 مصنعا لمعالجة الغاز الحيوي في فنلندا والسويد وهي أكبر شركة لمعالجة النفايات القابلة للتحلل البيولوجي في بلدان الشمال الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات متنوعة في سوق الطاقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала