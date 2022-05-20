https://arabic.sputniknews.com/20220520/غرفة-أبوظبي-الإمارات-وروسيا-قادرتان-على-تعزيز-العلاقات-التجارية-1062455996.html
"غرفة أبوظبي": الإمارات وروسيا قادرتان على تعزيز العلاقات التجارية
"غرفة أبوظبي": الإمارات وروسيا قادرتان على تعزيز العلاقات التجارية
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبد الله محمد المزروعي إن الإمارات العربية المتحدة وروسيا قادرتان على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتعاون في مختلف... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T02:55+0000
2022-05-20T02:55+0000
2022-05-20T02:55+0000
روسي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102732/08/1027320817_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_4619c461a3221fe0ccc3a29989206481.jpg
الدوحة - سبوتنيك. وعقد المزروعي يوم الخميس اجتماعا مع رئيس مجموعة التعاون بين مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، السناتور أرسين كانوكوف.وقال المزروعي، نقلا عن وكالة أنباء وام: "تتمتع الإمارات وروسيا بالقدرات اللازمة لتعزيز علاقاتهما التجارية وكذلك أنواع أخرى من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم وتنمية الاقتصاد المستدام والثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي والابتكارات وغيرها من المجالات الواعدة".كما أشاد بالعلاقات العميقة بين البلدين، وخاصة في الاقتصاد.بدوره، قال كانوكوف إن روسيا تريد مواصلة تطوير العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/مجلس-الأعمال-الاهتمام-بتطوير-التعاون-بين-روسيا-والإمارات-العربية-المتحدة-يزداد-10-أضعاف-1062421672.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102732/08/1027320817_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_f83c57de9c9a5a7d61b98d45a6ddfb57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
"غرفة أبوظبي": الإمارات وروسيا قادرتان على تعزيز العلاقات التجارية
تابعنا عبر
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبد الله محمد المزروعي إن الإمارات العربية المتحدة وروسيا قادرتان على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.
الدوحة - سبوتنيك
. وعقد المزروعي يوم الخميس اجتماعا مع رئيس مجموعة التعاون بين مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، السناتور أرسين كانوكوف.
وقال المزروعي، نقلا عن وكالة أنباء وام: "تتمتع الإمارات وروسيا بالقدرات اللازمة لتعزيز علاقاتهما التجارية وكذلك أنواع أخرى من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم وتنمية الاقتصاد المستدام والثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي والابتكارات وغيرها من المجالات الواعدة".
كما أشاد بالعلاقات العميقة بين البلدين، وخاصة في الاقتصاد.
بدوره، قال كانوكوف إن روسيا تريد مواصلة تطوير العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.