https://arabic.sputniknews.com/20220520/قائد-عسكري-أوكراني-من-مصنع-آزوفستال-تلقينا-أوامر-عليا-بالتوقف-عن-القتال-1062479229.html

قائد عسكري أوكراني من مصنع آزوفستال: تلقينا أوامر عليا بالتوقف عن القتال

قائد عسكري أوكراني من مصنع آزوفستال: تلقينا أوامر عليا بالتوقف عن القتال

قال القائد العسكري الأوكراني دينيس بروكوبينكو، اليوم الجمعة، إن الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول، جاءتهم أوامر عليا بالتوقف عن... 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T14:00+0000

2022-05-20T14:00+0000

2022-05-20T14:00+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

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وذكر بروكوبينكو، وهو قائد كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة، إحدى الوحدات الأوكرانية الموجودة في المصنع، في رسالة عبر الفيديو: وأضاف بروكوبينكو أنه جرى إجلاء جميع المدنيين من أراضي المصنع، كما تحدث عن إجلاء الجرحى ووعد بمبادلتهم جميعا في وقت لاحق، لافتا إلى أن المفاوضات جارية بشأن نقل جثث قتلى آزوف إلى أقاربهم في الأراضي التي تسيطر عليها كييف.وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قال إنه خلال الأيام الأخيرة استسلم أكثر من 1900 جندي من المتحصنين في "آزوفستال".وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الجيش الروسي، إلى جانب وحدات من القوات الشعبية من لوغانسك ودونيتسك، يواصلان بسط السيطرة على أراضي دونباس، ويوشك تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية على الانتهاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/شويغو-الجيش-الأوكراني-يحاول-تأخير-زحف-القوات-الروسية-ولا-يسمح-للسكان-المحليين-بالخروج-من-المدن-1062465113.html

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