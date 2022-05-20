https://arabic.sputniknews.com/20220520/قطر-وألمانيا-تبحثان-اتفاقية-لتوريد-الغاز-المسال-1062461126.html
قطر وألمانيا تبحثان اتفاقية لتوريد الغاز المسال
قطر وألمانيا تبحثان اتفاقية لتوريد الغاز المسال
يزور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني برلين ويلتقي اليوم بالمستشار الألماني أولاف شولتز. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T07:40+0000
2022-05-20T07:40+0000
2022-05-20T07:40+0000
اقتصاد
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ومن المتوقع أن تدور المناقشات حول اتفاقية لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال القطري، بحسب ما نشر موقع foreignbrief. يعد توريد الغاز الطبيعي المسال أمرا حاسما للمحاولات الألمانية لتقليل اعتمادها على واردات الغاز من روسيا، هذا وزار شولتز هولندا مؤخرا بهدف الحصول على اتفاقية مماثلة.من المتوقع أن تطول المفاوضات حيث يحاول كلا الجانبين معالجة نقاط الخلاف. في نهاية المطاف، من المرجح أن يكون الاتفاق على الشروط القطرية إلى حد كبير بسبب استعداد ألمانيا لقبول ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال كمقايضة لإزالة الاعتماد على الغاز الروسي. ويتوقع أن تستفيد قطر من الطلب العالمي المتزايد على غازها الطبيعي حيث تسعى الدول الغربية إلى مزودين غير روسيا - الأمر الذي سيزيد في الوقت نفسه من تأثيرها الجيوسياسي فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
قطر وألمانيا تبحثان اتفاقية لتوريد الغاز المسال
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يزور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني برلين ويلتقي اليوم بالمستشار الألماني أولاف شولتز.
ومن المتوقع أن تدور المناقشات حول اتفاقية لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال القطري، بحسب ما نشر
موقع foreignbrief. يعد توريد الغاز الطبيعي المسال أمرا حاسما للمحاولات الألمانية لتقليل اعتمادها على واردات الغاز من روسيا، هذا وزار شولتز هولندا مؤخرا بهدف الحصول على اتفاقية مماثلة.
واجهت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق رسمي مؤخرا صعوبات بسبب الخلافات حول مدته ومؤشر الأسعار وتحويل مسار الغاز القطري من ألمانيا إلى دول أخرى. من بين هذه الخلافات، فإن أكثرها أهمية هو مؤشر الأسعار، حيث تطالب قطر بأن يكون هيكل التسعير مرتبطا بأسعار النفط مما يؤدي حاليا إلى دفع ألمانيا أقساط عالية، بحسب ما نشره الموقع.
من المتوقع أن تطول المفاوضات حيث يحاول كلا الجانبين معالجة نقاط الخلاف. في نهاية المطاف، من المرجح أن يكون الاتفاق على الشروط القطرية إلى حد كبير بسبب استعداد ألمانيا لقبول ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال كمقايضة لإزالة الاعتماد على الغاز الروسي.
ويتوقع أن تستفيد قطر من الطلب العالمي المتزايد على غازها الطبيعي حيث تسعى الدول الغربية إلى مزودين غير روسيا - الأمر الذي سيزيد في الوقت نفسه من تأثيرها الجيوسياسي فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي.