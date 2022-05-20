https://arabic.sputniknews.com/20220520/كندا-تحظر-شركتين-صينيتين-هل-تتصاعد-التوترات-بين-أوتاوا-وبكين-1062466084.html

كندا تحظر شركتين صينيتين... هل تتصاعد التوترات بين أوتاوا وبكين

كندا تحظر شركتين صينيتين... هل تتصاعد التوترات بين أوتاوا وبكين

أصدرت السلطات الكندية قرارا يحظر شركتي الاتصالات الصينيتين "هواوي" و"زي تي إي"، من المشاركة في مشاريعها الخاصة في شبكة الجيل الخامس. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T09:42+0000

2022-05-20T09:42+0000

2022-05-20T09:42+0000

الصين

أخبار كندا

هواوي

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ووفقا للغارديان البريطانية، فإن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول تصاد التوترات بين أوتاوا وبكين، والموجودة أصلا على خلفية قضايا كثيرة.القرار الكندي الصادر بعد ظهر أمس الخميس، والذي يتماهى مع ما اتخذه بعض حلفائها من قرارات تخص تبادل المعلومات الاستخبارية ضد شركات الاتصالات الصينية، كان قد سبقه إشارات منذ عدة أشهر إلى أنها تعتزم منع شركات الاتصالات الرائدة في الصين من الوصول إلى شبكات 5G في كندا.من جهته قال وزير الابتكار، فرانسوا فيليب شامبين مبررا القرار: "سنتخذ أي إجراءات ضرورية لحماية البنية التحتية للاتصالات لدينا"، مطالبا مزودي خدمات الاتصالات الذين لديهم بالفعل معدات من الشركات أن يزيلوها، مؤكدا "لن يكون هناك تعويض تقدمه الحكومة الفيدرالية".في المقابل عبرت "هواوي" عن أسفها للقرار، حيث قال المتحدث باسم هواوي عليخان فيلشي: "نشعر بخيبة أمل ولكننا لسنا متفاجئين"، لافتا إلى أنهم فوجئوا بأن الحكومة استغرقت كل هذا الوقت لاتخاذ القرار، مؤكدا أن هذا القرار سياسي.وقد واجهت كندا لسنوات عديدة ضغوطًا متزايدة من الحلفاء، وعلى الأخص الولايات المتحدة ، لحظر معدات هواوي بسبب مخاوف من أنها قد تعرض الأمن القومي للخطر.وفي عام 2018، قالت كندا إنها ستراجع أي مخاوف محتملة تنشأ عن اعتماد التكنولوجيا.وتصاعدت الخلافات بين أوتاوا وبكين عقب القبض على المدير المالي لشركة هواوي، في كندا بأمر من الولايات المتحدة، في خطوة ُنظر إليها على نطاق واسع على أنها انتقامية.وانتهى النزاع الذي طال أمده بعد أن أمرت محكمة كولومبيا البريطانية بالإفراج عن المدير المالي لهواوي، وبعدها بساعات قليلة أطلقت الصين سراح الكنديين المحتجزين لديها.وكان مسؤولو الحكومة الصينية قد حذروا في وقت سابق من أن فرض حظر على البنية التحتية للاتصالات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

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