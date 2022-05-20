https://arabic.sputniknews.com/20220520/كندا-تعد-قانونا-بشأن-استخدام-الأصول-الروسية-لدعم-أوكرانيا--1062479061.html
كندا تعد قانونا بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
كندا تعد قانونا بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، إن كندا ترى أنه من المناسب تمويل احتياجات أوكرانيا "الهائلة" لاستعادة الاقتصاد المدمر على حساب روسيا، وتعمل بالفعل... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T14:02+0000
2022-05-20T14:02+0000
2022-05-20T14:02+0000
العالم
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وقالت فريلاند للصحافيين: "تدرك كندا، ويتفق شركاؤنا في مجموعة السبع مع هذا، أن احتياجات أوكرانيا المالية هائلة، واحتياجات إعادة الإعمار هائلة، ومن المناسب تماما أن يساعد المعتدي في دفع تكاليف الترميم".وأضافت فريلاند: "أنا سعيد لأن كندا تتقدم قليلا على هذا المنحنى وتقوم بالفعل بإعداد مثل هذا القانون".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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https://arabic.sputniknews.com/20220508/كندا-تفرض-عقوبات-على-40-روسيا-بينهم-19-شخصا-يعملون-في-قطاع-الدفاع-الروسي-1062004891.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم
كندا تعد قانونا بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
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قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، إن كندا ترى أنه من المناسب تمويل احتياجات أوكرانيا "الهائلة" لاستعادة الاقتصاد المدمر على حساب روسيا، وتعمل بالفعل على مشروع قانون بهذا الخصوص.
وقالت فريلاند للصحافيين: "تدرك كندا، ويتفق شركاؤنا في مجموعة السبع مع هذا، أن احتياجات أوكرانيا المالية هائلة، واحتياجات إعادة الإعمار هائلة، ومن المناسب تماما أن يساعد المعتدي في دفع تكاليف الترميم".
وأضافت فريلاند: "أنا سعيد لأن كندا تتقدم قليلا على هذا المنحنى وتقوم بالفعل بإعداد مثل هذا القانون".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.