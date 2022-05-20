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لافروف: روسيا ستواصل دعم مالي في الحرب ضد الإرهاب
لافروف: روسيا ستواصل دعم مالي في الحرب ضد الإرهاب
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستواصل دعم مالي في الحرب ضد الإرهاب. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:06+0000
2022-05-20T10:06+0000
روسيا
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قال لافروف في مستهل لقائه مع وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب: "من المهم جدا بالنسبة لنا أن نسمع تقييماتكم الجديدة للوضع الذي يتطور في بلادكم، حول جهود حكومتكم لتطبيع الوضع، بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء على التهديد الإرهابي. سنواصل دعمكم في هذا المجال".أكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو مهتمة بحل الأزمات في أفريقيا في أقرب وقت ممكن.وأضاف: "أفريقيا هي صديقتنا القديمة، ونحن مهتمون برؤية الأزمات العديدة التي، للأسف، لا تزال قائمة هناك، أن يتم حلها في أقرب وقت ممكن".بدوره قال ديوب: "الآن هناك مستوى جيد من التعاون السياسي بين بلدينا، وفي مجال الأمن، فإن تعاوننا يؤتي ثماره ونتائج ملموسة. ومهمتنا اليوم هي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري".وأضاف: "زيارتنا هي فرصة أيضا لتوضيح دعمنا لروسيا ودعم الشعب المالي للشعب الروسي".وتابع الوزير: "مالي تدعم وجود عالم متعدد الأقطاب وحل جميع الخلافات بالحوار".وأوضح ديوب: "سنناقش بالتفصيل قضايا التسوية الأمنية والسياسية، ونتبادل الآراء حول هذا الموضوع. كما نأمل في استمرار تلقي الدعم من روسيا لمواجهة تهديد الإرهاب وإحلال السلام في بلادنا، وتعزيز العلاقات بين أفريقيا وروسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/وزير-خارجية-مالي-يصل-إلى-موسكو-على-رأس-وفد-لتعزيز-التعاون-بين-البلدين-1062401861.html
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روسيا

لافروف: روسيا ستواصل دعم مالي في الحرب ضد الإرهاب

10:06 GMT 20.05.2022
© Photo / وزارة الخارجية الروسية / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشانبي، طاجيكستان
سيرغي لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشانبي، طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Photo / وزارة الخارجية الروسية
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستواصل دعم مالي في الحرب ضد الإرهاب.
قال لافروف في مستهل لقائه مع وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب: "من المهم جدا بالنسبة لنا أن نسمع تقييماتكم الجديدة للوضع الذي يتطور في بلادكم، حول جهود حكومتكم لتطبيع الوضع، بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء على التهديد الإرهابي. سنواصل دعمكم في هذا المجال".
أكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو مهتمة بحل الأزمات في أفريقيا في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: "أفريقيا هي صديقتنا القديمة، ونحن مهتمون برؤية الأزمات العديدة التي، للأسف، لا تزال قائمة هناك، أن يتم حلها في أقرب وقت ممكن".
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بدوره قال ديوب: "الآن هناك مستوى جيد من التعاون السياسي بين بلدينا، وفي مجال الأمن، فإن تعاوننا يؤتي ثماره ونتائج ملموسة. ومهمتنا اليوم هي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري".
وأضاف: "زيارتنا هي فرصة أيضا لتوضيح دعمنا لروسيا ودعم الشعب المالي للشعب الروسي".
وتابع الوزير: "مالي تدعم وجود عالم متعدد الأقطاب وحل جميع الخلافات بالحوار".
وأوضح ديوب: "سنناقش بالتفصيل قضايا التسوية الأمنية والسياسية، ونتبادل الآراء حول هذا الموضوع. كما نأمل في استمرار تلقي الدعم من روسيا لمواجهة تهديد الإرهاب وإحلال السلام في بلادنا، وتعزيز العلاقات بين أفريقيا وروسيا".
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