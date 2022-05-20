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لجنة العلاقات الدولية في الدوما "لا تستبعد" استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
لجنة العلاقات الدولية في الدوما "لا تستبعد" استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
صرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، اليوم الجمعة، أنه "لا يستبعد استئناف... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T11:58+0000
2022-05-20T11:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي: "الآن لدينا القليل من المبادرات في عملية التفاوض، وأنا لا أستبعد أن الفطرة السليمة سوف تسود وستستأنف عملية التفاوض، وهذا الأمر يعتمد اليوم على أولئك الذين يشاركون في المفاوضات من كييف".كما أعرب سلوتسكي عن "أسفه لأن الجانب الأوكراني، وبعد موافقته على شروط سليمة معينة، نكث بعد ذلك خلال المفاوضات".وقال سلوتسكي، في 17 مايو/ أيار، إن "الأوصياء من واشنطن على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ساهموا في تجميد المفاوضات التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي بشكل تام مع روسيا".وأردف سلوتسكي: "أنا متأكد من أن القيمين على زيلينسكي في واشنطن هم الذين ساهموا بشكل كبير في حقيقة أن المفاوضات، التي بدأت بناء على طلب أوكرانيا في 28 فبراير/ شباط، تحولت في النهاية إلى ركود ولا يتم إجراؤها بأي شكل الآن".ووفقا له، لا تريد الولايات المتحدة السلام في أوكرانيا، ولا معاهدة سلام، ولا نجاح في المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/خارجية-بيلاروسيا-عدم-مشاركة-مينسك-وروسيا-في-الشؤون-الدولية-سيعرض-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-للخطر-1062176106.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

لجنة العلاقات الدولية في الدوما "لا تستبعد" استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

11:58 GMT 20.05.2022
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ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin
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صرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، اليوم الجمعة، أنه "لا يستبعد استئناف المفاوضات مع أوكرانيا".
وأضاف رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي: "الآن لدينا القليل من المبادرات في عملية التفاوض، وأنا لا أستبعد أن الفطرة السليمة سوف تسود وستستأنف عملية التفاوض، وهذا الأمر يعتمد اليوم على أولئك الذين يشاركون في المفاوضات من كييف".
كما أعرب سلوتسكي عن "أسفه لأن الجانب الأوكراني، وبعد موافقته على شروط سليمة معينة، نكث بعد ذلك خلال المفاوضات".
وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
خارجية بيلاروسيا: عدم مشاركة مينسك وروسيا في الشؤون الدولية سيعرض المفاوضات بشأن أوكرانيا للخطر
13 مايو, 09:11 GMT
وقال سلوتسكي، في 17 مايو/ أيار، إن "الأوصياء من واشنطن على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ساهموا في تجميد المفاوضات التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي بشكل تام مع روسيا".
وأردف سلوتسكي: "أنا متأكد من أن القيمين على زيلينسكي في واشنطن هم الذين ساهموا بشكل كبير في حقيقة أن المفاوضات، التي بدأت بناء على طلب أوكرانيا في 28 فبراير/ شباط، تحولت في النهاية إلى ركود ولا يتم إجراؤها بأي شكل الآن".
ووفقا له، لا تريد الولايات المتحدة السلام في أوكرانيا، ولا معاهدة سلام، ولا نجاح في المفاوضات.
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