https://arabic.sputniknews.com/20220520/لجنة-العلاقات-الدولية-في-الدوما-لا-تستبعد-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1062472296.html

لجنة العلاقات الدولية في الدوما "لا تستبعد" استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

لجنة العلاقات الدولية في الدوما "لا تستبعد" استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

صرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، اليوم الجمعة، أنه "لا يستبعد استئناف... 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T11:58+0000

2022-05-20T11:58+0000

2022-05-20T11:58+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضاف رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي: "الآن لدينا القليل من المبادرات في عملية التفاوض، وأنا لا أستبعد أن الفطرة السليمة سوف تسود وستستأنف عملية التفاوض، وهذا الأمر يعتمد اليوم على أولئك الذين يشاركون في المفاوضات من كييف".كما أعرب سلوتسكي عن "أسفه لأن الجانب الأوكراني، وبعد موافقته على شروط سليمة معينة، نكث بعد ذلك خلال المفاوضات".وقال سلوتسكي، في 17 مايو/ أيار، إن "الأوصياء من واشنطن على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ساهموا في تجميد المفاوضات التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي بشكل تام مع روسيا".وأردف سلوتسكي: "أنا متأكد من أن القيمين على زيلينسكي في واشنطن هم الذين ساهموا بشكل كبير في حقيقة أن المفاوضات، التي بدأت بناء على طلب أوكرانيا في 28 فبراير/ شباط، تحولت في النهاية إلى ركود ولا يتم إجراؤها بأي شكل الآن".ووفقا له، لا تريد الولايات المتحدة السلام في أوكرانيا، ولا معاهدة سلام، ولا نجاح في المفاوضات.

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