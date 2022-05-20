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مجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف أسعار النفط الروسي
مجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف أسعار النفط الروسي
أشار تقرير إعلامي إلى مناقشة مجموعة دول "السبع الكبرى" مشروع إنشاء تحالف خاص يكون الغرض منه تحديد سقف لسعر النفط الروسي. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:46+0000
2022-05-20T13:46+0000
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فبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، فإن تشكيل هذا التحالف ووضعه لعتبة سعرية محددة للنفط الروسي يمكن أن يقلل من عائدات روسيا.قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إن هذا الخيار يعتبر جذابا، مضيفة: "كثيرون، بمن فيهم أنا، يجدون هذا الخيار جذابا من وجهة نظر اقتصادية عامة، لكن في الواقع، إطلاق مثل هذه الآلية مهمة صعبة، كل هذه القضايا لم يتم حلها بعد".وأضافت أنه من أجل تحقيق ذلك، الاتحاد الأوروبي وحده لا يكفي.اقرأ أيضا - دول "مجموعة السبع" تعلن عن معدلات تضخم قياسية وتشدد سياستها النقدية
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مجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف أسعار النفط الروسي

13:46 GMT 20.05.2022
© Sputnikمجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف أسعار النفط الروسي
مجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف أسعار النفط الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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أشار تقرير إعلامي إلى مناقشة مجموعة دول "السبع الكبرى" مشروع إنشاء تحالف خاص يكون الغرض منه تحديد سقف لسعر النفط الروسي.
فبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، فإن تشكيل هذا التحالف ووضعه لعتبة سعرية محددة للنفط الروسي يمكن أن يقلل من عائدات روسيا.
قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إن هذا الخيار يعتبر جذابا، مضيفة: "كثيرون، بمن فيهم أنا، يجدون هذا الخيار جذابا من وجهة نظر اقتصادية عامة، لكن في الواقع، إطلاق مثل هذه الآلية مهمة صعبة، كل هذه القضايا لم يتم حلها بعد".

وترى يلين أنه يجب إنشاء كارتيل للسيطرة على سعر النفط الروسي، والذي من شأنه أن يسمح بعدم رفض الإمدادات بالكامل. وقالت يلين في وقت سابق إن الحظر "سيكون له تأثير مدمر" على أوروبا.

وأضافت أنه من أجل تحقيق ذلك، الاتحاد الأوروبي وحده لا يكفي.
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