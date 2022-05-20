https://arabic.sputniknews.com/20220520/مجموعة-دول-السبع-تحاول-تحديد-سقف-لسعر-النفط-الروسي-في-الأسواق-1062457927.html
مجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف لسعر النفط الروسي في الأسواق
مجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف لسعر النفط الروسي في الأسواق
أشار تقرير إعلامي إلى مناقشة دول "السبع الكبرى" مشروع إنشاء تحالف خاص يكون الغرض منه تحديد سقف لسعر النفط الروسي. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T06:12+0000
2022-05-20T06:12+0000
2022-05-20T06:21+0000
اقتصاد
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فبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" فإن تشكيل هذا التحالف ووضعه لعتبة سعرية محددة للنفط الروسي يمكن أن يقلل من عائدات روسيا.وذكرت مصادر الوكالة أن قادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في بروكسل نهاية مايو لمناقشة الوضع في أوكرانيا، سيدعمون أيضا الحد من سعر النفط من روسيا. وقال مصدر آخر إن خطة "سقف الأسعار" بعيدة عن التنفيذ.هذا وكان مصدر أوروبي رفيع المستوى قد صرح للصحفيين في بروكسل، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرا إلى أنه لا يخطط لتأجيل الحظر النفطي إلى تاريخ لاحق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
مجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف لسعر النفط الروسي في الأسواق
06:12 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 06:21 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى مناقشة دول "السبع الكبرى" مشروع إنشاء تحالف خاص يكون الغرض منه تحديد سقف لسعر النفط الروسي.
فبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" فإن تشكيل هذا التحالف
ووضعه لعتبة سعرية محددة للنفط الروسي يمكن أن يقلل من عائدات روسيا.
قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إن هذا الخيار يعتبر جذابا، مضيفة "كثيرون، بمن فيهم أنا، يجدون هذا الخيار جذابا من وجهة نظر اقتصادية عامة، لكن في الواقع، إطلاق مثل هذه الآلية مهمة صعبة، كل هذه القضايا لم يتم حلها بعد".
وذكرت مصادر الوكالة أن قادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في بروكسل نهاية مايو لمناقشة الوضع في أوكرانيا، سيدعمون أيضا الحد من سعر النفط من روسيا. وقال مصدر آخر إن خطة "سقف الأسعار" بعيدة عن التنفيذ.
هذا وكان مصدر أوروبي رفيع المستوى قد صرح للصحفيين في بروكسل، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة
على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرا إلى أنه لا يخطط لتأجيل الحظر النفطي إلى تاريخ لاحق.