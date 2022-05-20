عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220520/مجموعة-دول-السبع-تحاول-تحديد-سقف-لسعر-النفط-الروسي-في-الأسواق-1062457927.html
مجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف لسعر النفط الروسي في الأسواق
مجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف لسعر النفط الروسي في الأسواق
أشار تقرير إعلامي إلى مناقشة دول "السبع الكبرى" مشروع إنشاء تحالف خاص يكون الغرض منه تحديد سقف لسعر النفط الروسي. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T06:12+0000
2022-05-20T06:21+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101831/52/1018315205_0:149:3001:1837_1920x0_80_0_0_f610367bae2eb9138a263061bac4d8a8.jpg
فبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" فإن تشكيل هذا التحالف ووضعه لعتبة سعرية محددة للنفط الروسي يمكن أن يقلل من عائدات روسيا.وذكرت مصادر الوكالة أن قادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في بروكسل نهاية مايو لمناقشة الوضع في أوكرانيا، سيدعمون أيضا الحد من سعر النفط من روسيا. وقال مصدر آخر إن خطة "سقف الأسعار" بعيدة عن التنفيذ.هذا وكان مصدر أوروبي رفيع المستوى قد صرح للصحفيين في بروكسل، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرا إلى أنه لا يخطط لتأجيل الحظر النفطي إلى تاريخ لاحق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101831/52/1018315205_176:0:2823:1985_1920x0_80_0_0_b8b4f858517f0ab75ff5a0ed7275332d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

مجموعة دول السبع تحاول تحديد سقف لسعر النفط الروسي في الأسواق

06:12 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 06:21 GMT 20.05.2022)
© AP Photoنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي إلى مناقشة دول "السبع الكبرى" مشروع إنشاء تحالف خاص يكون الغرض منه تحديد سقف لسعر النفط الروسي.
فبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" فإن تشكيل هذا التحالف ووضعه لعتبة سعرية محددة للنفط الروسي يمكن أن يقلل من عائدات روسيا.

قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إن هذا الخيار يعتبر جذابا، مضيفة "كثيرون، بمن فيهم أنا، يجدون هذا الخيار جذابا من وجهة نظر اقتصادية عامة، لكن في الواقع، إطلاق مثل هذه الآلية مهمة صعبة، كل هذه القضايا لم يتم حلها بعد".

وذكرت مصادر الوكالة أن قادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في بروكسل نهاية مايو لمناقشة الوضع في أوكرانيا، سيدعمون أيضا الحد من سعر النفط من روسيا. وقال مصدر آخر إن خطة "سقف الأسعار" بعيدة عن التنفيذ.
هذا وكان مصدر أوروبي رفيع المستوى قد صرح للصحفيين في بروكسل، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرا إلى أنه لا يخطط لتأجيل الحظر النفطي إلى تاريخ لاحق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала