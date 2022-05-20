https://arabic.sputniknews.com/20220520/محلل-سياسي-الحكومة-السودانية-ربما-ترفض-تجديد-مهمة-المبعوث-الأممي-1062473651.html

محلل سياسي: الحكومة السودانية ربما ترفض تجديد مهمة المبعوث الأممي

محلل سياسي: الحكومة السودانية ربما ترفض تجديد مهمة المبعوث الأممي

توقع المحلل السياسي السوداني د/عصام دكين، أن تقوم الحكومة السودانية برفض تجديد مهمة المبعوث الأممي إلى البلاد. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T12:10+0000

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2022-05-20T12:10+0000

أخبار السودان اليوم

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وقال دكين لراديو "سبوتنيك": "إن البعثة الأممية جاءت في شهر فبراير الماضي للسودان بتكليف أو بخطاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء د/عبد الله حمدوك ووقتها اكتشف المجلس العسكري أنه تم استدعاء البعثة الأممية دون التشاور معه في تلك المرحلة".ويتابع: "وبالتالي تورطت البعثة الأممية وفق التفويض الذي جاءت من أجله للتحول الديموغرافي من خلال إجراء عملية انتخابية بإشراف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبتدخل المبعوث الأممي بشكلٍ غير مرضٍ للسودانيين".لذلك يرى المجلس العسكري بأن المبعوث الأممي تجاوز هذه الصلاحيات وبدأ يتدخل بشكل كبير جداً في الصياغة الوطنية لدرجة أنه يحدد معايير اختيار رئيس الوزراء واختيار القوى السياسية التي تتشارك في الحكومة القادمة، وبالتالي نشأ خلاف كبير جداً معه، وربما تُقدم الحكومة السودانية على عدم التجديد للمبعوث الأممي شهر يونيو القادم".وأوضح وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق في مؤتمر صحفي أن هناك تقصيراً واضحاً من البعثة في الالتزام بمهامها، منوها إلى أن السودان الآن بصدد تقييم وتقويم عمل البعثة وإصلاح مسارها.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/مبعوث-الأمم-المتحدة-إلى-السودان-يأسف-لقرار-حمدوك-الاستقالة-من-منصبه-1054904231.html

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أخبار السودان اليوم