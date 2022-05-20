https://arabic.sputniknews.com/20220520/مدير-الإدارة-العامة-للقضاء-العسكري-السوداني-نرحب-بالتعاون-مع-مفوضية-حقوق-الإنسان-1062463937.html
مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري السوداني: نرحب بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان
مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري السوداني: نرحب بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان
رحب مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري السوداني الفريق د. المهدي عبد الرحمن محمد عمر، بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:52+0000
2022-05-20T08:52+0000
2022-05-20T08:52+0000
أخبار السودان اليوم
حقوق الإنسان
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا)، قال عبد الرحمن: "نرحب بالتعاون والتواصل والشراكة في مجال حقوق الإنسان مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان".وأوضح المسؤول السوداني حرص إدارته على "التواصل والتفاعل مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان".تصريحات عبد الرحمن جاءت خلال استقباله وفدا من المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الإدارة برئاسة هيئة الأركان.من جهته أكد رفعت ميرغني عباس الأمين، رئيس المفوضية حرصها على "عقد شراكات مع الإدارة العامة للقضاء العسكري".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ماذا-وراء-زيارة-مفوض-حقوق-الإنسان-الأممي-إلى-السودان-1059019305.html
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أخبار السودان اليوم, حقوق الإنسان
مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري السوداني: نرحب بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان
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رحب مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري السوداني الفريق د. المهدي عبد الرحمن محمد عمر، بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية
(سونا)، قال عبد الرحمن: "نرحب بالتعاون والتواصل والشراكة في مجال حقوق الإنسان مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان".
وأوضح المسؤول السوداني حرص إدارته على "التواصل والتفاعل مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان
".
تصريحات عبد الرحمن جاءت خلال استقباله وفدا من المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الإدارة برئاسة هيئة الأركان.
وقد تناول اللقاء التعريف بدور الإدارة العامة للقضاء العسكري ودور المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وآفاق التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان.
من جهته أكد رفعت ميرغني عباس الأمين، رئيس المفوضية حرصها على "عقد شراكات مع الإدارة العامة للقضاء العسكري".