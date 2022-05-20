https://arabic.sputniknews.com/20220520/مركبة-صينية-تتعرض-لعاصفة-ترابية-شديدة-على-سطح-المريخ-1062474413.html
مركبة صينية تتعرض لعاصفة ترابية شديدة على سطح المريخ
مركبة صينية تتعرض لعاصفة ترابية شديدة على سطح المريخ
تعرضت المركبة الصينية تشورونغ، مساء الأربعاء الماضي، لعاصفة ترابية شديدة على سطح كوكب المريخ. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T12:17+0000
2022-05-20T12:17+0000
2022-05-20T12:17+0000
كوكب المريخ
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1049936745_0:681:2048:1833_1920x0_80_0_0_7c0976994e533ed57cb26b5830cf260f.jpg
وأفادت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، بأن المركبة الجوالة تشورونغ، تحولت إلى وضع السكون انتظارا لانتهاء العاصفة الترابية، بحسب وكالة "شينخوا".وكانت أحدث صور التقطتها الكاميرات الموجودة على متن مركبة المريخ المدارية الصينية "تيانون-1"، كشفت عن وجود عاصفة ترابية، تمر فوق منطقة دورية المركبة تشورونغ.وقام العلماء بمقارنة الصور بالصور التي التقطت خلال الشهرين الماضيين، وبتحليل بيانات الطاقة الحديثة للأجنحة الشمسية للمركبة الجوالة، اكتشفوا أن المركبة تشورونغ تصارع الآن عاصفة ترابية شديدة على المريخ.وأوضحت إدارة الفضاء أن منطقة دورية تشورونغ، دخلت فصل الشتاء، حيث يتوقع أن تنخفض خلاله درجات الحرارة أثناء النهار إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر، كما تقل درجات الحرارة في الليل عن 100 درجة مئوية تحت الصفر.وتابعت أن درجات الحرارة تنخفض خلال منتصف يوليو/ تموز، بشكل أكبر، لذلك تحولت المركبة إلى وضع السكون، يوم الأربعاء، من أجل التعامل مع تحديات العاصفة الترابية ودرجات الحرارة المنخفضة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/اكتشاف-صيني-جديد-يخص-كوكب-المريخ-1062148938.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1049936745_0:489:2048:2025_1920x0_80_0_0_c1555d6c28c0e83de1f88f7ad8b79716.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوكب المريخ, الصين
مركبة صينية تتعرض لعاصفة ترابية شديدة على سطح المريخ
تابعنا عبر
تعرضت المركبة الصينية تشورونغ، مساء الأربعاء الماضي، لعاصفة ترابية شديدة على سطح كوكب المريخ.
وأفادت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، بأن المركبة الجوالة تشورونغ، تحولت إلى وضع السكون انتظارا لانتهاء العاصفة الترابية، بحسب وكالة "شينخوا".
وكانت أحدث صور التقطتها الكاميرات الموجودة على متن مركبة المريخ المدارية الصينية "تيانون-1"، كشفت عن وجود عاصفة ترابية، تمر فوق منطقة دورية المركبة تشورونغ.
وقام العلماء بمقارنة الصور بالصور التي التقطت خلال الشهرين الماضيين، وبتحليل بيانات الطاقة الحديثة للأجنحة الشمسية للمركبة الجوالة، اكتشفوا أن المركبة تشورونغ تصارع الآن عاصفة ترابية شديدة على المريخ
.
وأوضحت إدارة الفضاء أن منطقة دورية تشورونغ، دخلت فصل الشتاء، حيث يتوقع أن تنخفض خلاله درجات الحرارة أثناء النهار إلى أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر، كما تقل درجات الحرارة في الليل عن 100 درجة مئوية تحت الصفر.
وتابعت أن درجات الحرارة تنخفض خلال منتصف يوليو/ تموز، بشكل أكبر، لذلك تحولت المركبة إلى وضع السكون، يوم الأربعاء، من أجل التعامل مع تحديات العاصفة الترابية ودرجات الحرارة المنخفضة.