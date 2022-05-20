https://arabic.sputniknews.com/20220520/مسؤول-برلماني-في-كييف-يعلن-عن-انهيار-العملة-الأوكرانية-قريبا-1062469636.html
مسؤول برلماني في كييف يعلن عن انهيار العملة الأوكرانية قريبا
مسؤول برلماني في كييف يعلن عن انهيار العملة الأوكرانية قريبا
صرح النائب الأول لرئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أن العملة الأوكرانية "غريفنا" ستسجل انهيارا في وقت قريب. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:44+0000
2022-05-20T10:44+0000
2022-05-20T10:44+0000
أخبار أوكرانيا
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وأعلن جيليزنياك عبر حسابه في تلغرام أن غريفنا قد تخسر أكثر من 36 في المئة من قيمتها، إذ تهوي لمستوى 40 غريفنا مقابل الدولار الواحد في وقت قريب.وأعلن البنك المركزي الأوكراني، في 20 مايو/أيار، أن سعر الصرف يساوي رسميا 29.25 غريفنا مقابل الدولار.ويمكن أن تهوي العملة الأوكرانية لمستوى 40 غريفنا مقابل الدولار في الأسابيع القليلة المقبلة.وأكد المسؤول البرلماني أن انهيار الغريفنا سيدفع أسعار جميع المواد الغذائية والخدمات إلى الأعلى.وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم في أوكرانيا، قال جيليزنياك إنها فوضى جمركية وعجز في ميزان التجارة الخارجية وحظر سفر الأوكرانيين إلى الخارج للعمل وإلغاء ضريبة القيمة المضافة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مسؤول برلماني في كييف يعلن عن انهيار العملة الأوكرانية قريبا
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صرح النائب الأول لرئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أن العملة الأوكرانية "غريفنا" ستسجل انهيارا في وقت قريب.
وأعلن
جيليزنياك عبر حسابه في تلغرام أن غريفنا قد تخسر أكثر من 36 في المئة من قيمتها، إذ تهوي لمستوى 40 غريفنا مقابل الدولار الواحد في وقت قريب.
وأعلن البنك المركزي الأوكراني، في 20 مايو/أيار، أن سعر الصرف يساوي رسميا 29.25 غريفنا مقابل الدولار.
ويمكن أن تهوي العملة الأوكرانية لمستوى 40 غريفنا مقابل الدولار في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المسؤول البرلماني أن انهيار الغريفنا سيدفع أسعار جميع المواد الغذائية والخدمات إلى الأعلى.
وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم في أوكرانيا، قال جيليزنياك إنها فوضى جمركية وعجز في ميزان التجارة الخارجية وحظر سفر الأوكرانيين إلى الخارج للعمل وإلغاء ضريبة القيمة المضافة.