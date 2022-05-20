عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220520/مسؤول-برلماني-في-كييف-يعلن-عن-انهيار-العملة-الأوكرانية-قريبا-1062469636.html
مسؤول برلماني في كييف يعلن عن انهيار العملة الأوكرانية قريبا
مسؤول برلماني في كييف يعلن عن انهيار العملة الأوكرانية قريبا
صرح النائب الأول لرئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أن العملة الأوكرانية "غريفنا" ستسجل انهيارا في وقت قريب. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:44+0000
2022-05-20T10:44+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062469533_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_b032a0173d6bec83203706bc290e8a97.jpg
وأعلن جيليزنياك عبر حسابه في تلغرام أن غريفنا قد تخسر أكثر من 36 في المئة من قيمتها، إذ تهوي لمستوى 40 غريفنا مقابل الدولار الواحد في وقت قريب.وأعلن البنك المركزي الأوكراني، في 20 مايو/أيار، أن سعر الصرف يساوي رسميا 29.25 غريفنا مقابل الدولار.ويمكن أن تهوي العملة الأوكرانية لمستوى 40 غريفنا مقابل الدولار في الأسابيع القليلة المقبلة.وأكد المسؤول البرلماني أن انهيار الغريفنا سيدفع أسعار جميع المواد الغذائية والخدمات إلى الأعلى.وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم في أوكرانيا، قال جيليزنياك إنها فوضى جمركية وعجز في ميزان التجارة الخارجية وحظر سفر الأوكرانيين إلى الخارج للعمل وإلغاء ضريبة القيمة المضافة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1062469533_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_310d0d8a048455f6559ecacbbea73884.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

مسؤول برلماني في كييف يعلن عن انهيار العملة الأوكرانية قريبا

10:44 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورمبنى البرلمان الأوكراني
مبنى البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح النائب الأول لرئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أن العملة الأوكرانية "غريفنا" ستسجل انهيارا في وقت قريب.
وأعلن جيليزنياك عبر حسابه في تلغرام أن غريفنا قد تخسر أكثر من 36 في المئة من قيمتها، إذ تهوي لمستوى 40 غريفنا مقابل الدولار الواحد في وقت قريب.
وأعلن البنك المركزي الأوكراني، في 20 مايو/أيار، أن سعر الصرف يساوي رسميا 29.25 غريفنا مقابل الدولار.
ويمكن أن تهوي العملة الأوكرانية لمستوى 40 غريفنا مقابل الدولار في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المسؤول البرلماني أن انهيار الغريفنا سيدفع أسعار جميع المواد الغذائية والخدمات إلى الأعلى.
وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم في أوكرانيا، قال جيليزنياك إنها فوضى جمركية وعجز في ميزان التجارة الخارجية وحظر سفر الأوكرانيين إلى الخارج للعمل وإلغاء ضريبة القيمة المضافة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала