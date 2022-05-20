https://arabic.sputniknews.com/20220520/مشاركة-روسية-في-معرض-أبوظبي-للكتاب-1062478874.html
مشاركة روسية في معرض أبوظبي للكتاب
مشاركة روسية في معرض أبوظبي للكتاب
سيشارك الكتّاب الروس في معرض الكتاب الدولي في أبوظبي، ويتم افتتاح الجناح الروسي في 23 مايو/أيار بمشاركة كبار الناشرين والمؤلفين الروس. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T13:54+0000
2022-05-20T13:54+0000
2022-05-20T13:54+0000
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وأفادت الخدمة الصحفية لدار النشر (OGI) التابعة للأمم المتحدة، عن مشاركة الكتّاب الروس في المعرض.وجاء في البيان: "الافتتاح الكبير للجناح الروسي سيقام يوم 23 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الساعة 12:00 ظهرا. وكان أعضاء الوفد في عام 2022 من الكتاب والشعراء ومتعلمي اللغات والمترجمين والمستشرقين وكتاب الأطفال الروس. وسيقدمون كتبهم ويعقدون محاضرات ولقاءات إبداعية في إطار معرض الكتاب".وسيضم الوفد الروسي الكاتبين مكسيم زامشيف وفلاديسلاف أوتروشينكو، والمترجم الفوري دميتري بيتروف، والمؤرخ والمستشرق أليكسي مورافيوف، والشاعر والكاتب فياتشيسلاف كوبريانوف، والمترجم العربي للأدب الروسي عبد الله خابا، والكاتب شامل إيدياتولين.وتابع البيان: "سيعقد عدد من الاجتماعات والمناقشات، على سبيل المثال "مساهمة الأدب الروسي في اللغة العربية"، "دراسات علمية في العصور الوسطى" الغرب والشرق في أحدث المنشورات الروسية"، "الأدب السائد والأنواع في روسيا في المرحلة الحالية. روسيا الإقليمية والمتروبولية في الأدب الحديث"، "أهل الكتاب: من يبتكر الكتب ويبيعها ويروج لها في روسيا".ويعتبر معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة إقليمية ودولية تجمع سنويا ممثلين عن صناعات النشر والكتابة والترجمة من جميع أنحاء العالم، في عام 2021، زار المعرض أكثر من 150 ألف شخص، وتشارك روسيا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب منذ عام 2019.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مشاركة روسية في معرض أبوظبي للكتاب
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سيشارك الكتّاب الروس في معرض الكتاب الدولي في أبوظبي، ويتم افتتاح الجناح الروسي في 23 مايو/أيار بمشاركة كبار الناشرين والمؤلفين الروس.
وأفادت الخدمة الصحفية لدار النشر (OGI) التابعة للأمم المتحدة، عن مشاركة الكتّاب الروس في المعرض.
وجاء في البيان: "الافتتاح الكبير للجناح الروسي سيقام يوم 23 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الساعة 12:00 ظهرا. وكان أعضاء الوفد في عام 2022 من الكتاب والشعراء ومتعلمي اللغات والمترجمين والمستشرقين وكتاب الأطفال الروس. وسيقدمون كتبهم ويعقدون محاضرات ولقاءات إبداعية في إطار معرض الكتاب".
وأضاف البيان إلى أنه ومن ضمن مشروع "كلمة" للترجمة وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، تمت ترجمة أكثر من 20 كتابا لمؤلفين روس إلى اللغة العربية. وأن بعض هؤلاء الكتّاب سيشاركون في برنامج فعاليات الجناح الروسي هذا العام.
وسيضم الوفد الروسي الكاتبين مكسيم زامشيف وفلاديسلاف أوتروشينكو، والمترجم الفوري دميتري بيتروف، والمؤرخ والمستشرق أليكسي مورافيوف، والشاعر والكاتب فياتشيسلاف كوبريانوف، والمترجم العربي للأدب الروسي عبد الله خابا، والكاتب شامل إيدياتولين.
وتابع البيان: "سيعقد عدد من الاجتماعات والمناقشات، على سبيل المثال "مساهمة الأدب الروسي في اللغة العربية"، "دراسات علمية في العصور الوسطى" الغرب والشرق في أحدث المنشورات الروسية"، "الأدب السائد والأنواع في روسيا في المرحلة الحالية. روسيا الإقليمية والمتروبولية في الأدب الحديث"، "أهل الكتاب: من يبتكر الكتب ويبيعها ويروج لها في روسيا".
ويعتبر معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة إقليمية
ودولية تجمع سنويا ممثلين عن صناعات النشر والكتابة والترجمة من جميع أنحاء العالم، في عام 2021، زار المعرض أكثر من 150 ألف شخص، وتشارك روسيا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب منذ عام 2019.