https://arabic.sputniknews.com/20220520/مقتل-2-وإصابة-8-بإطلاق-نار-في-ولاية-شيكاغو-الأمريكية-1062471978.html

مقتل 2 وإصابة 8 بإطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية

مقتل 2 وإصابة 8 بإطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية

صرحت شرطة ولاية شيكاغو الأمريكية، اليوم الجمعة، أن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون بإطلاق نار في الولاية. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T11:44+0000

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة بيانا جاء فيه أن إطلاق النار وقع مساء الخميس بالتوقيت المحلي، بالقرب من مطعم ماكدونالدز على الجانب الشمالي القريب من المدينة، على بعد بضعة مبانٍ من منطقة تسوق، وفد تم اعتقال شخص والعثور على سلاح ناري.ولم تكشف الشرطة على الفور عن أسماء أو أعمار القتلى في إطلاق النار ولم يتم الكشف على الفور عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث، فيما تتواصل التحقيقات.يأتي إطلاق النار وسط تصاعد أعمال العنف الدامية في المدينة في السنوات الأخيرة، حيث وقع إطلاق نار مميت في نهاية الأسبوع الماضي في حديقة الألفية في وسط مدينة شيكاغو مما أسفر عن مقتل مراهق ودفع سلطات المدينة إلى تشديد حظر التجول على الشباب كجزء من الجهود المبذولة للحد من العنف.وفي وقت سابق، قالت شرطة ولاية شيكاغو الأمريكية إنها اعتقلت سيدة بتهمة تعريض طفل للخطر بعد أن أخرج مسدسا من حقيبته المدرسية بطريق الخطأ في حجرة الدراسة، مما أدى إلى إصابة زميل له يبلغ من العمر 7 سنوات .ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة قولها، يوم الأربعاء الماضي، إنها ألقت القبض على الأم، تاتانينا كيلي، 28 عاما، كما مثلت أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، لتواجه ثلاث تهم تتعلق بجنح تعريض الأطفال للخطر.وفقا للشرطة، تم إطلاق النار من السلاح عن طريق الخطأ قبل الساعة 10 صباحًا بقليل، يوم الثلاثاء، في فصل دراسي في مدرسة "والت ديزني ماجنت" في الجانب الشمالي من المدينة.وأضافت الشرطة أن الرصاصة ارتدت بعد أن اصطدمت بالأرض وأصابت الطفل البالغ من العمر 7 سنوات بجرح في البطن، حيث تم نقل الطفل إلى المستشفى في حالة مستقرة.

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