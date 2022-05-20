عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220520/منظمة-الصحة-العالمية-تعقد-اجتماعا-طارئا-للخبراء-لمناقشة-تفشي-جدري-القردة-1062470255.html
منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة
منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع طارئ للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:53+0000
2022-05-20T11:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102028/26/1020282676_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_1a4f450cde0cf7500c877d40ec707155.jpg
وكتبت صحيفة "تلغراف": "منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لكبار الخبراء لمناقشة تفشي مرض جدري القردة".وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الرئيسية للاجتماع ستكون طرق انتقال المرض، وانتشاره بين المثليين وثنائيي الجنس، فضلا عن وضع اللقاحات المضادة للمرض.تم بالفعل اكتشاف جدري القردة في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، إصابة تسعة أفراد حتى الآن بجدري القرود، فيما أكدت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تسجيل العديد من حالات المرض.وقال البيان: "من أجل منع انتشار مرض جدري القردة في أراضي روسيا الاتحادية، عززت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية المستهلك ورفاهيته، تدابير الرقابة الصحية والحجر الصحي على الحدود".ويعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا نادرًا ينتقل عادةً إلى البشر من الحيوانات البرية ويحدث غالبًا في البلدان الأفريقية.ويمكن أن ينتقل جدري القرود من إنسان إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.وينتج عن المرض عادة حمى وطفح جلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية، وتتراوح نسبة الوفيات من 1% إلى 10%.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الرقابة-الروسية-تشدد-إجراءات-الحجر-الصحي-على-الحدود-لمنع-تسلل-فيروس-جدري-القرود-1062431029.html
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بعد-رصد-أول-إصابة-بفيروس-جدري-القرود-في-أمريكا-تحذيرات-من-انتشار-المرض-1062425806.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102028/26/1020282676_194:0:3305:2333_1920x0_80_0_0_e520c3ddd5f30cf232dad295c55f2825.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة

10:53 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 11:36 GMT 20.05.2022)
© AFP 2022 / YURI GRIPASمقر منظمة الصحة العالمية
مقر منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / YURI GRIPAS
تابعنا عبرTelegram
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع طارئ للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة.
وكتبت صحيفة "تلغراف": "منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لكبار الخبراء لمناقشة تفشي مرض جدري القردة".
وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الرئيسية للاجتماع ستكون طرق انتقال المرض، وانتشاره بين المثليين وثنائيي الجنس، فضلا عن وضع اللقاحات المضادة للمرض.
تم بالفعل اكتشاف جدري القردة في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.
وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، إصابة تسعة أفراد حتى الآن بجدري القرود، فيما أكدت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تسجيل العديد من حالات المرض.
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
"الرقابة الروسية" تشدد إجراءات الحجر الصحي على الحدود لمنع تسلل فيروس جدري القرود
أمس, 12:33 GMT
وقال البيان: "من أجل منع انتشار مرض جدري القردة في أراضي روسيا الاتحادية، عززت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية المستهلك ورفاهيته، تدابير الرقابة الصحية والحجر الصحي على الحدود".
ويعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا نادرًا ينتقل عادةً إلى البشر من الحيوانات البرية ويحدث غالبًا في البلدان الأفريقية.
ويمكن أن ينتقل جدري القرود من إنسان إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.
وينتج عن المرض عادة حمى وطفح جلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية، وتتراوح نسبة الوفيات من 1% إلى 10%.
وصول مستشفى متنقل USNS Comfort تابع للبحرية الأمريكية إلى نيويورك، لمساعدة الأطباء في مكافحة فيروس كورونا، الولايات المتحدة 30 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
بعد رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود في أمريكا... تحذيرات من انتشار المرض
أمس, 11:04 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала