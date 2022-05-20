https://arabic.sputniknews.com/20220520/منظمة-الصحة-العالمية-تعقد-اجتماعا-طارئا-للخبراء-لمناقشة-تفشي-جدري-القردة-1062470255.html
منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة
منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع طارئ للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T10:53+0000
2022-05-20T10:53+0000
2022-05-20T11:36+0000
العالم
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وكتبت صحيفة "تلغراف": "منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لكبار الخبراء لمناقشة تفشي مرض جدري القردة".وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الرئيسية للاجتماع ستكون طرق انتقال المرض، وانتشاره بين المثليين وثنائيي الجنس، فضلا عن وضع اللقاحات المضادة للمرض.تم بالفعل اكتشاف جدري القردة في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، إصابة تسعة أفراد حتى الآن بجدري القرود، فيما أكدت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تسجيل العديد من حالات المرض.وقال البيان: "من أجل منع انتشار مرض جدري القردة في أراضي روسيا الاتحادية، عززت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية المستهلك ورفاهيته، تدابير الرقابة الصحية والحجر الصحي على الحدود".ويعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا نادرًا ينتقل عادةً إلى البشر من الحيوانات البرية ويحدث غالبًا في البلدان الأفريقية.ويمكن أن ينتقل جدري القرود من إنسان إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.وينتج عن المرض عادة حمى وطفح جلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية، وتتراوح نسبة الوفيات من 1% إلى 10%.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الرقابة-الروسية-تشدد-إجراءات-الحجر-الصحي-على-الحدود-لمنع-تسلل-فيروس-جدري-القرود-1062431029.html
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العالم
منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة
10:53 GMT 20.05.2022 (تم التحديث: 11:36 GMT 20.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع طارئ للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة.
وكتبت صحيفة "تلغراف"
: "منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لكبار الخبراء لمناقشة تفشي مرض جدري القردة".
وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الرئيسية للاجتماع ستكون طرق انتقال المرض، وانتشاره بين المثليين وثنائيي الجنس، فضلا عن وضع اللقاحات المضادة للمرض.
تم بالفعل اكتشاف جدري القردة في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.
وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، إصابة تسعة أفراد حتى الآن بجدري القرود، فيما أكدت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تسجيل العديد من حالات المرض
.
وقال البيان: "من أجل منع انتشار مرض جدري القردة في أراضي روسيا الاتحادية، عززت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية المستهلك ورفاهيته، تدابير الرقابة الصحية والحجر الصحي على الحدود".
ويعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا نادرًا ينتقل عادةً إلى البشر من الحيوانات البرية
ويحدث غالبًا في البلدان الأفريقية.
ويمكن أن ينتقل جدري القرود من إنسان إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.
وينتج عن المرض عادة حمى وطفح جلدي
وتضخم في الغدد الليمفاوية، وتتراوح نسبة الوفيات من 1% إلى 10%.