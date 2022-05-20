https://arabic.sputniknews.com/20220520/منظمة-الصحة-العالمية-تعقد-اجتماعا-طارئا-للخبراء-لمناقشة-تفشي-جدري-القردة-1062470255.html

منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة

منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع طارئ للخبراء لمناقشة تفشي جدري القردة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T10:53+0000

2022-05-20T10:53+0000

2022-05-20T11:36+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102028/26/1020282676_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_1a4f450cde0cf7500c877d40ec707155.jpg

وكتبت صحيفة "تلغراف": "منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لكبار الخبراء لمناقشة تفشي مرض جدري القردة".وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الرئيسية للاجتماع ستكون طرق انتقال المرض، وانتشاره بين المثليين وثنائيي الجنس، فضلا عن وضع اللقاحات المضادة للمرض.تم بالفعل اكتشاف جدري القردة في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، إصابة تسعة أفراد حتى الآن بجدري القرود، فيما أكدت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تسجيل العديد من حالات المرض.وقال البيان: "من أجل منع انتشار مرض جدري القردة في أراضي روسيا الاتحادية، عززت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية المستهلك ورفاهيته، تدابير الرقابة الصحية والحجر الصحي على الحدود".ويعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا نادرًا ينتقل عادةً إلى البشر من الحيوانات البرية ويحدث غالبًا في البلدان الأفريقية.ويمكن أن ينتقل جدري القرود من إنسان إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.وينتج عن المرض عادة حمى وطفح جلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية، وتتراوح نسبة الوفيات من 1% إلى 10%.

https://arabic.sputniknews.com/20220519/الرقابة-الروسية-تشدد-إجراءات-الحجر-الصحي-على-الحدود-لمنع-تسلل-فيروس-جدري-القرود-1062431029.html

https://arabic.sputniknews.com/20220519/بعد-رصد-أول-إصابة-بفيروس-جدري-القرود-في-أمريكا-تحذيرات-من-انتشار-المرض-1062425806.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم