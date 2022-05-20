https://arabic.sputniknews.com/20220520/من-هي-اللبنانية-التي-تم-تعيينها-وزيرة-للثقافة-في-الحكومة-الفرنسية-الجديدة؟-1062482856.html

من هي اللبنانية التي تم تعيينها وزيرة للثقافة في الحكومة الفرنسية الجديدة؟

من هي اللبنانية التي تم تعيينها وزيرة للثقافة في الحكومة الفرنسية الجديدة؟

اختارت رئيسة الحكومة الفرنسية المكلفة إليزابيت بورن، اليوم (الجمعة) امرأة من أصول لبنانية لتشغل منصب وزيرة الثقافة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T15:42+0000

2022-05-20T15:42+0000

2022-05-20T15:42+0000

العالم

أخبار فرنسا

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المرأة التي يدور الحديث عنها على نطاق واسع هي الفرنسية ذات الأصل اللبناني ريما عبد الملك المولودة في عام 1979 في لبنان، والتي انتقلت مع أهلها إلى مدينة ليون الفرنسية، حين كانت في العاشرة من عمرها.وفي فرنسا، تلقت علومها وتخرجت من معهد العلوم السياسية عام 1999، ثم حازت على شهادة الدراسات عليا في مجال التنمية والتعاون الدولي من جامعة بانتيون-سوربون في باريس.وقد تولت منذ عام 2001 ولغاية عام 2006 إدارة برنامج "مهرجون بلا حدود"، وبعد ذلك، أصبحت مستشارة ثقافية لدى بلدية باريس ثم مستشارة لرئيس بلدية العاصمة في ذلك الوقت برتراند ديلانو.واتخذت حياتها المهنية بعدا دوليا عام 2017، بعد تعيينها ملحقا ثقافيا لدى السفارة الفرنسية في نيويورك (الولايات المتحدة)، وقد عبرت سابقا عن رغبتها بالعمل في مجال الثقافة على صعيد دولي.وأسهمت ريما عام 2020، بتخفيف نقمة قطاع الثقافة جراء أزمة كورونا، من خلال اجتماع بين الفنانين وماكرون عبر الفيديو للاستماع إلى مطالبهم وهمومهم.وعلى غرار وزيرة الثقافة السابقة روزلين باشلو، تبدي عبد الملك شغفا خاصا للمسرح، ما سيسهم بتوجيه خياراتها المهنية.

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