https://arabic.sputniknews.com/20220520/مينسك-ينبغي-على-رابطة-الدول-المستقلة-تسريع-العمل-على-اتفاقية-التجارة-الحرة-والابتعاد-عن-الدولار-1062472436.html

مينسك: ينبغي على رابطة الدول المستقلة تسريع العمل على اتفاقية التجارة الحرة والابتعاد عن الدولار

مينسك: ينبغي على رابطة الدول المستقلة تسريع العمل على اتفاقية التجارة الحرة والابتعاد عن الدولار

قال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، إن بلدان رابطة الدول المستقلة يجب أن تبتعد عن الدولار واليورو قدر الإمكان في التسويات المتبادلة. 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T12:01+0000

2022-05-20T12:01+0000

2022-05-20T12:01+0000

العالم

روسيا

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وقال جولوفتشينكو في اجتماع لمجلس رؤساء حكومات بلدان رابطة الدول المستقلة، الذي يقام عبر تقنية الفيديو: "سيكون من المستحيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظروف الحرب الاقتصادية المعلنة علينا، لذلك يجب الانسحاب من التسويات المتبادلة بالدولار واليورو".وأضاف: "هذا يؤدي إلى تحفيز التجارة المتبادلة، وحماية المصدرين والمستوردين من التقلبات في أسعار الصرف في البلدان."وأكد أنه ينبغي على بلدان رابطة الدول المستقلة تسريع العمل على اتفاقية التجارة الحرة والخدمات والتوقيع عليها في الخريف القادم.وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في الاجتماع إن الغرب يحاول عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي، لكنهم لن ينجحوا.وأضاف: "الغرب يحاول عزلنا عن الاقتصاد العالمي، لكنه لن ينجح. سوف نتكيف مع الحقائق الجديدة ونضمن التطور التدريجي للاقتصاد. روسيا ليست جديدة على العمل في ظل العقوبات، ولن تمنعنا العقوبات من تعزيز التعاون البناء مع أصدقائنا وشركائنا".

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العالم, روسيا