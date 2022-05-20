https://arabic.sputniknews.com/20220520/نائب-رئيس-الوزراء-روسيا-ممتنة-للدول-الإسلامية-على-الحوار-1062464134.html
نائب رئيس الوزراء: روسيا ممتنة للدول الإسلامية على الحوار
نائب رئيس الوزراء: روسيا ممتنة للدول الإسلامية على الحوار
أعلن نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، مارات خوسنولين، في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، أن روسيا ممتنة للزملاء من الدول الإسلامية... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:54+0000
2022-05-20T08:54+0000
2022-05-20T08:54+0000
روسيا
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يعقد الاجتماع الحالي في قازان في إطار الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام من بلغار الفولغا. موضوعها الرئيسي هو "التجربة الروسية في الحفاظ على التنوع العرقي والثقافي، والوئام بين الأعراق والأديان. يشارك في الاجتماع نحو 100 شخص.وقال: "الآن، مع ملاحظة كثرة التزوير ومحاولات تشويه سمعة روسيا في نظر المجتمع الدولي، نحن ممتنون لزملائنا من الدول الإسلامية على الحوار والدعم".وأشار إلى أن مجموعة الرؤية الاستراتيجية أثبتت خلال نشاطها فعاليتها، وأصبحت منصة مهمة لمناقشة قضايا العلاقات الدولية. الاجتماع الحالي، حسب قوله، ينعقد في وقت صعب، في مواجهة النفوذ العدواني للدول الغربية، عندما تم محو القواعد الأخلاقية المنصوص عليها في الكتب المقدسة وتشويهها. وأكد نائب رئيس وزراء الروسي:وقال رئيس المجموعة من تترستان رستم مينيخانوف بدوره إن اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" مقرر عقده في ماليزيا في عام 2023.ويأتي موعد اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" في عام 2023، تزامنا مع الذكرى العشرين لزيارة الرئيس الروسي لماليزيا، حيث أعلن عن نية روسيا الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. من المقرر أن يعقد في كوالالمبور.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب رئيس الوزراء: روسيا ممتنة للدول الإسلامية على الحوار
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أعلن نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، مارات خوسنولين، في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، أن روسيا ممتنة للزملاء من الدول الإسلامية على الحوار والدعم في مواجهة العديد من الأخبار الكاذبة والمحاولات لتشويه سمعة البلاد في نظر المجتمع الدولي.
يعقد الاجتماع الحالي في قازان في إطار الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام من بلغار الفولغا. موضوعها الرئيسي هو "التجربة الروسية في الحفاظ على التنوع العرقي والثقافي، والوئام بين الأعراق والأديان. يشارك في الاجتماع نحو 100 شخص.
وقال: "الآن، مع ملاحظة كثرة التزوير ومحاولات تشويه سمعة روسيا في نظر المجتمع الدولي، نحن ممتنون لزملائنا من الدول الإسلامية على الحوار والدعم".
وأشار إلى أن مجموعة الرؤية الاستراتيجية أثبتت خلال نشاطها فعاليتها، وأصبحت منصة مهمة لمناقشة قضايا العلاقات الدولية. الاجتماع الحالي، حسب قوله، ينعقد في وقت صعب، في مواجهة النفوذ العدواني للدول الغربية، عندما تم محو القواعد الأخلاقية المنصوص عليها في الكتب المقدسة وتشويهها. وأكد نائب رئيس وزراء الروسي:
لقد شهدنا أن مثل هذا الاتجاه يؤدي إلى انتشار النازية والانقسام بين الشعوب، وهو ما تحارب روسيا بنشاط ضده...روسيا دافعت دائمًا عن الوحدة بين الأمم والمتدينين والطوائف للتعايش السلمي.
وقال رئيس المجموعة من تترستان رستم مينيخانوف بدوره إن اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" مقرر عقده في ماليزيا في عام 2023.
ويأتي موعد اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" في عام 2023، تزامنا مع الذكرى العشرين لزيارة الرئيس الروسي لماليزيا، حيث أعلن عن نية روسيا الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. من المقرر أن يعقد في كوالالمبور.