https://arabic.sputniknews.com/20220520/نائب-رئيس-الوزراء-قطر-قد-تمد-ألمانيا-بالغاز-من-محطة-أمريكية-عام-2024-1062463003.html
نائب رئيس الوزراء: قطر قد تمد ألمانيا بالغاز من محطة أمريكية عام 2024
نائب رئيس الوزراء: قطر قد تمد ألمانيا بالغاز من محطة أمريكية عام 2024
قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر للطاقة ستكون قادرة على بدء إرسال شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:34+0000
2022-05-20T08:34+0000
2022-05-20T08:34+0000
اقتصاد
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وأضاف آل ثاني في تصريحات لصحيفة Handelsblatt، الألمانية قائلا "سيتم زيادة الإنتاج في حقل الغاز في North Dome فقط في عام 2026 ، وربما في عام 2025. لكننا نتوقع أن يصل مصنعنا Golden Pass للغاز الطبيعي المسال في تكساس، حيث تمتلك شركة قطر للطاقة 70% ، للكمية التي تمكننا من توفير الغاز لألمانيا".وأضاف الوزير أن بلاده تعمل بكل ما هو ممكن لمساعدة شركائنا الأوروبيين. ونقوم حاليا بتوسيع إنتاجنا من الغاز بشكل كبير، هذا يخلق قدرات لمزيد من الغاز السائل لأوروبا.هذا ويزور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني برلين ويلتقي اليوم بالمستشار الألماني أولاف شولتز.ومن المتوقع أن تدور المناقشات حول اتفاقية لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال القطري، بحسب ما نشر موقع foreignbrief. يعد توريد الغاز الطبيعي المسال أمرا حاسما للمحاولات الألمانية لتقليل اعتمادها على واردات الغاز من روسيا، هذا وزار شولتز هولندا مؤخرا بهدف الحصول على اتفاقية مماثلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
نائب رئيس الوزراء: قطر قد تمد ألمانيا بالغاز من محطة أمريكية عام 2024
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قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر للطاقة ستكون قادرة على بدء إرسال شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من محطتها في تكساس الأمريكية في عام 2024.
وأضاف آل ثاني في تصريحات لصحيفة
Handelsblatt، الألمانية قائلا "سيتم زيادة الإنتاج في حقل الغاز في North Dome فقط في عام 2026 ، وربما في عام 2025. لكننا نتوقع أن يصل مصنعنا Golden Pass للغاز الطبيعي المسال في تكساس، حيث تمتلك شركة قطر للطاقة 70% ، للكمية التي تمكننا من توفير الغاز لألمانيا".
وأضاف الوزير أن بلاده تعمل بكل ما هو ممكن لمساعدة شركائنا الأوروبيين. ونقوم حاليا بتوسيع إنتاجنا من الغاز بشكل كبير، هذا يخلق قدرات لمزيد من الغاز السائل لأوروبا.
هذا ويزور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني برلين ويلتقي اليوم
بالمستشار الألماني أولاف شولتز.
ومن المتوقع أن تدور المناقشات حول اتفاقية لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال القطري، بحسب ما نشر
موقع foreignbrief. يعد توريد الغاز الطبيعي المسال أمرا حاسما للمحاولات الألمانية لتقليل اعتمادها على واردات الغاز من روسيا، هذا وزار شولتز هولندا مؤخرا بهدف الحصول على اتفاقية مماثلة.