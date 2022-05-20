https://arabic.sputniknews.com/20220520/نائب-رئيس-الوزراء-قطر-لن-تنسحب-من-المشاريع-في-روسيا-1062462519.html
نائب رئيس الوزراء: قطر لن تنسحب من المشاريع في روسيا
نائب رئيس الوزراء: قطر لن تنسحب من المشاريع في روسيا
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جهاز قطر للاستثمار، (صندوق الثروة السيادية) القطري لن ينسحب من المشاريع في روسيا، لكنه لا... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T08:26+0000
2022-05-20T08:26+0000
2022-05-20T08:26+0000
قطر
روسيا
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وقال آل ثاني في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، عندما سئل عما إذا كان ينبغي لجهاز قطر للاستثمار أن يوقف التعاون الاستثماري مع " في تي بي" و"روسنفط" والشركات الروسية الأخرى على غرار الشركات الغربية: "على أي حال، نحن لا نبحث عن فرص جديدة وشراكات جديدة في روسيا. جهاز قطر للاستثمار مستثمر طويل الأجل ونحن نستثمر على أساس تجاري وليس سياسي".وفي نهاية شهر مارس/ آذار، قال آل ثاني أيضًا إن قطر "في الوضع الحالي" لا تفكر في أي استثمارات جديدة في الاقتصاد الروسي، وكذلك في تلك الأجزاء من أوروبا حيث يوجد بعض التوتر.
قطر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, روسيا
نائب رئيس الوزراء: قطر لن تنسحب من المشاريع في روسيا
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أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جهاز قطر للاستثمار، (صندوق الثروة السيادية) القطري لن ينسحب من المشاريع في روسيا، لكنه لا يخطط لمشاريع جديدة أيضًا.
وقال آل ثاني في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، عندما سئل عما إذا كان ينبغي لجهاز قطر للاستثمار أن يوقف التعاون الاستثماري مع " في تي بي" و"روسنفط" والشركات الروسية الأخرى على غرار الشركات الغربية: "على أي حال، نحن لا نبحث عن فرص جديدة وشراكات جديدة في روسيا. جهاز قطر للاستثمار مستثمر طويل الأجل ونحن نستثمر على أساس تجاري وليس سياسي".
ورداً على سؤال توضيحي حول ما إذا كان هذا يعني أن جهاز قطر للاستثمار لن يغادر روسيا، أشار آل ثاني إلى أنه يعتمد على تغير الوضع "في أقرب وقت ممكن". وأضاف، أنه على الرغم من أن بنك "في تي بي" يخضع لعقوبات غربية، فإن جهاز قطر للاستثمار يلتزم بجميع إجراءات العقوبات ولا ينتهكها.
وفي نهاية شهر مارس/ آذار، قال آل ثاني أيضًا إن قطر "في الوضع الحالي" لا تفكر في أي استثمارات جديدة في الاقتصاد الروسي، وكذلك في تلك الأجزاء من أوروبا حيث يوجد بعض التوتر.